Závod na Masarykově okruhu rozdělí noc, auta počkají na startovním roštu

Tomáš Enge, jediný český pilot se zkušenostmi ze závodů šampionátu F1, toho ve své kariéře zažil dost. Ale když dozněla základní část představení vytrvalostního závodu ze seriálu 24H Series, který se dnes a v sobotu pojede na Masarykově okruhu, Enge se trochu provokativně ujal mikrofonu a zeptal se: „Kdo z vás pochopil, co tady právě zaznělo?“

Že se v rámci šampionátu s názvem 24H Series pojede na celkových 12 hodin, je jednou z nástrah pro pochopení toho, co fanoušky a jezdce v Brně čeká. Odlišností je taky rozdělení dvanáctihodinové délky závodu do dvou částí – na tři hodiny v pátek a devět hodin v sobotu. To proto, že kvůli regulaci hluku se v jeden den na jeden zátah jet nemůže.

„Měli jsme tady 24hodinovku (při akci s názvem Epilog před třemi lety) a po ní se zvedla obrovská vlna nevole z okolí. Jsme rádi, že můžeme mít aspoň tento formát,“ konstatovala Ivana Ulmanová, ředitelka Automotodromu.

Pro jezdce a jejich týmy je rozdělení na dvě části větším zásahem do přípravy a následně do strategie během závodu, než by se na první pohled mohlo zdát.

Po absolvování prvních tří hodin se totiž auta musí seřadit na startovním roštu tak, jak dojela, a čekat na sobotní start druhé části.

„Četl jsem propozice co nejpečlivěji. Pokud vím, tak přes noc můžeme maximálně vyčistit okna a seřídit zrcátka, nějak upravit tlaky v kolech. Ráno ohřejeme auto. Žádné dotankování, kontrola ani repase, nic v boxech nebude možné. Auta odstavíme na roštu a ráno se k nim vrátíme, jako kdyby přestávka nebyla,“ pravil brněnský pilot Robert Šenkýř, startující jako šéf svého týmu s novým vozem BMW M4 GT4.

Hlavně nedojel o kolo pomaleji

Základním faktem je, že se po pátku smažou časové rozdíly mezi posádkami – až na ty, které zůstanou o kolo či víc kol zpět na vedoucí tým. Vozy dojedou na rošt, a pokud nebudou mít ztrátu jednoho kola, nebude hrát roli, zda zaostaly o 10 vteřin nebo minutu a půl.

Nádrže zůstanou tak plné, nebo prázdné, jak si je posádky dovezou do pátečního cíle, stejně tak pneumatiky se nechají nasazené. Pouze kdyby se změnilo počasí ze „suchého“ na „mokré“, bude možnost pneumatiky vyměnit.

Servis pro fanoušky Začátek dnes odpoledne Vytrvalostní závod Hankook 12H Brno začíná dnes v 16 hodin, první část potrvá tři hodiny. Pokračuje se v sobotu od 10 hodin.

Na Masarykově okruhu budou otevřeny přírodní tribuny C a F a sedadlové tribuny T3 a T5 v prostoru startu a cíle. Přístupný bude i padok. Na tribuně C a naproti sedadlovým tribunám jsou umístěny dvě velkoplošné obrazovky.

Vstupenky za 300 korun jsou připraveny na pokladnách Masarykova okruhu. Parkování je zdarma u otevřených tribun.

„Jak to celé vypadá, bude úkolem během prvních tří hodin nachystat auto na sobotu, neobouchat ho, pošetřit co nejvíc potenciálu na zbývajících devět hodin. Bude v tom hodně strategie a taktizování. Můžeme to brát tak, že po pátečním začátku nás čeká taková devítihodinovka,“ přemítá vedoucí jezdec seriálu Josef Král.

Aby týmy měly svoji strategii ještě trochu komplikovanější, budou už v pátek na posledních deset minut prvního závodního bloku zavřené boxy. Žádné změny, přezouvání nebo tankování na poslední chvíli – už s výhledem do soboty – tedy nebude možné.

„Z pohledu závodníka žádná hitparáda, když budu upřímný,“ přiznává Král, že raději by jel 12 hodin v kuse. Šenkýř souhlasí: „Kvůli hluku, ekologům a jiným teroristům je to takhle. Nedá se nic dělat. Aspoň si přes noc auta odpočinou, musíme v tom hledat pozitiva,“ konstatoval.

Na startu bude přes třicet závodních aut. Králův tým Bohemia Energy racing with Scuderia Praha vyhrál oba úvodní podniky šampionátu a průběžně vede. Tomáš Enge pojede za tým RTR projects, který nasadí dvě auta. Součástí posádky druhého vozu bude i 24letá Gabriela Jílková ve voze KTM X-Bow GT4.