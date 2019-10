Melu po startu přežil, ale... Vettel riskoval velkou havárii, říká Hamilton

Lídr šampionátu a úřadující mistr světa ze třetí pozice na startovním roštu zabral skvěle. Zrychloval více než obě ferrari před ním a strhl volant vlevo, aby je objel. Jenže Sebastian Vettel před ním jel také vlevo. Natlačil ho k okraji vozovky, kde už nebylo místo. Hamilton chtě nechtě musel šlápnout na brzdy o něco dřív před zatáčkou.



„Start jsem měl výborný a blížil se k Charlesovi a Sebovi. Ale ani začali křižovat trať a Seb přímo do mě. Byl jsem koly na bílé čáře, neměl jsem kam uhnout,“ vysvětloval Hamilton. Bylo mu jasné, že kdyby vjel na trávu, byl by konec, do první zatáčky by neměl šanci auto ubrzdit. A tak ho zpomalil dřív. „Musel jsem se vyhnout kontaktu. Pokud bych se tlačil dopředu, byla by z toho velká bouračka, Sebův manévr byl opravdu nebezpečný.“

Popisování situace proběhlo na tiskové konferenci po závodě, kam chodí první tři jezdci. Vettel tedy Hamiltona poslouchal a mohl reagovat. „Neviděl jsem tě,“ vysvětloval německý závodník. „Ale kdybych tě viděl, udělal bych to stejně,“ smál se.

Nejen tímto manévrem však ukázal Hamilton svou závodnickou vyspělost. Kvůli zpomalení se mezi druhou a třetí zatáčkou Velké ceny Mexika dostal do přetahované s Maxem Verstappenem. Nizozemec se pokoušel využít momentu překvapení. „Když se podíváte na předchozí závody, nechávám Maxovi v soubojích hodně místa. Je to to nejchytřejší, co můžete udělat. Ale tady už nebyl žádný prostor, kam bych uhnul,“ popisoval Hamilton situaci ve shluku jezdců.

Tentokrát se kolizi vyhnul jen částečně, po ťukanci vylétl Verstappen do únikové zóny a Hamilton rovněž ztratil kontrolu nad vozem. Sice byl hned zpátky na dráze, ale prolétl kolem něj Carlos Sainz s vozem McLarenu.

Měl nejlepší start, ale závod pro něj začal až na pátém místě. Přesto právě to ukazuje, jak vyspělým závodníkem dnes Hamilton je. Netlačí se za každou cenu vpřed, radši v souboji uhne a čeká na svou šanci. Tak jako v Mexiku, kde pro mnohé prohrál už na startu. Pravda však byla jiná - Hamilton se vyhnul dvěma téměř jistým nehodám a jako bonus si ještě dojel pro vítězství.

„Byla to ukázková kombinace talentu a získaných zkušeností,“ myslí si šéf Mercedesu Toto Wolff. „Lewis se dokáže vyhnout potenciálně nebezpečným situacím a při tom neztrácí příliš času. Vzpomeňte si na Montreal, kde se zázračně uhnul Sebastianovi, který se vrátil na trať z únikové zóny.“

Verstappen je možná už rychlejší, Ferrari má možná lepší auto, ale Lewis Hamilton v Mexiku opět ukázal, proč vždy právě on nasbírá za sezonu nejvíce bodů.