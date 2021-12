Férový boj o titul v F1 nečekejte. Rozhodnout mohou poslední metry

Jde o titul mistra světa formule 1. Cennější trofej v motorsportu neexistuje. Jsou za ní prestiž, miliony na kontě i nehynoucí sláva. Není divu, že jezdci dělají, co mohou, aby získali jakoukoliv výhodu. Ale v určitý moment je třeba ubrat plyn, ustoupit, respektovat pravidla. A to se v neděli na dráze v Džiddě ne vždy dařilo. Možná to bude znít pro spoustu fanoušků hořce, ale byl to zejména Max Verstappen, kdo šel za hranu.

„Každé rozhodnutí šlo proti nám,“ nesouhlasí šéf stáje Christian Horner. „Je mi líto, že to musím říct, ale našemu sportu chybí Charlie Whiting,“ vzpomněl nečekaně a trochu nefér komentářem na zesnulého šéfa závodů formule 1. „Jeho zkušenosti nám teď chyběly.“

Tak Red Bull určitě nepomůže, byla to rána pod pás současného ředitele závodů formule 1 Michaela Mesiho. A dobře to ukazuje, kdo si s vedením formule 1 a tedy s rozhodčími, kteří posuzují kontroverzní situace, lépe rozumí. Je to Mercedes. „Blázen,“ komentoval počínání Verstappena už během závodu Lewis Hamilton. „Jezdil za hranou, překračoval limity, pravidla mu nic neříkají,“ kritizoval i v cíli svého soupeře.

Jenže co měl Verstappen dělat? Co jiného než zuřivě bojovat, rvát se o každý metr? Mercedes je totiž prokazatelně rychlejší. Od září není sporu o tom, že Red Bull nestačí. A tak moc touží po titulu, několik let se marně snaží Mercedes porazit. Není tedy divu, že se pohybuje na hraně možností i pravidel.

V Mercedesu kritizují, házejí špínu na zoufalé soupeře z Red Bullu. Ale jak by postupovali oni, pokud by byli pomalejší? Co by na dráze kul Hamilton, kdyby mu titul proklouzával mezi prsty?

Názorně to předvedl při červencové Velké ceně Británie, kde byl pomalejší. Nekompromisně zaútočil a Verstappena vyřadil. Poté si navzdory desetivteřinové penalizaci dojel pro vítězství.

Dovede si někdo představit, jaká zloba by se šířila z boxů Mercedesu, pokud by podobně, jen v opačném gardu, dopadly souboje v Saudské Arábii? Pokud by Hamilton musel po souboji s Verstappenem kvůli poškození vozu odstoupit?

Ale nestalo se. Před závěrečným dějstvím v Abú Zabí mají vyzyvatel i šampion shodný počet bodů. Oba ukázali, proč si zaslouží titul mistra světa. Je úžasné sledovat, jak na dráze přemýšlejí, jaké překvapivé tahy mají vždy nachystané. Jakou rychlostní a taktickou převahu drží před zbytkem startovního pole a dokonce i před svými týmovými kolegy. Ať bude šampion jeden, nebo druhý, bude to titul zasloužený.

A jsou i tací, kteří neočekávají, že to bude boj na ostří nože. „Nikdo nechce, aby rozhodlo něco jiného než výsledky na trati,“ zmínil se šéf Mercedesu Toto Wolff. „Ať vyhraje nejlepší jezdec. Nemám problém s tím, když to bude Max. Chceme ale, aby se závodilo férově,“ dodal.

Znělo to trochu jako varování pro soupeře. Podle Red Bullu je to přesně naopak - Mercedes je tím, kdo nezávodí fér. A vypadá to, že v tom nemá jasno ani ředitelství závodu...

Ideální scéna pro závěrečné drama v Abú Zabí. Ve futuristických kulisách, s technickou závěrečnou sekcí nahrávající Red Bullu a dlouhou rovinkou za sedmou zatáčkou vybízející sílu motoru Mercedes. O titulu se může klidně rozhodovat v posledních metrech posledního kola posledního závodu sezony. A co lepšího by si mohli fanoušci přát?