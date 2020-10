Nevýslovná čest. Lewis Hamilton dostihl nejúspěšnějšího jezdce historie

Za své kontroverzní názory a aktivity často čelí kritice, ale nikdo nemůže zpochybnit jeden fakt: závodník to byl a je zcela výjimečný. Od prvních okamžiků ve formuli 1, od první chvíle, kdy přišel Hamilton do týmu McLaren, bylo zřejmé, že se zrodila hvězda.



V roce 1997 měl McLarenu vládnout zkušený dvojnásobný šampion Fernando Alonso, po prvních závodech bylo však zřejmé, že sebevědomý mladík ze Stevenage je minimálně stejně tak rychlý. I s chybějícími zkušenostmi pomalu ale jistě ve stáji získával navrch a zvládl i následný konflikt, v který přerostla jezdecká rivalita. Alonso musel po sezoně z týmu pryč a Lewis Hamilton již v příštím roce vybojoval svůj první mistrovský titul.



Michael Schumacher

Britský McLaren však výkonnostně uvadal a Hamilton hledal jiný tým. V německém Mercedesu převzal sedačku právě po Michaelu Schumacherovi. Mnozí si tehdy, v roce 2013, ťukali na čelo... Proč mění legendární vítěznou stáj za trpaslíka ze Stuttgartu? Hamilton však věděl, co dělá a Mercedes se pro něj stal tím, čím bylo pro Schumachera Ferrari. Již o rok později slavil titul mistra světa a od té chvíle dominuje. Jeho sérii přerušil pouze Nico Rosberg, který mu jako jediný dokázal být vyrovnaným týmovým kolegou.



Na Nürburgringu, okruhu, kde se původně vůbec nemělo letos vůbec jet a který pouze využil šance, kdy byla kvůli pandemii koronaviru zrušena řada jiných závodů, oslavil Lewis Hamilton 91. vítězství. O 14 let později než Michael Schumacher, který na stejnou metu dosáhl v roce 2006 při Velké ceně Číny.

Mick Schumacher při závodech v Bahrajnu.

Byl to dojemný moment. Vážně nemocný Michael nemohl dorazit, a tak jeho červenou přilbu z jeho nejslavnější éry u Ferrari předal Lewisi Hamiltonovi jeho syn Mick, který vede pořadí formule 2, druhého nejnáročnějšího šampionátu.

„Nevím, co říct. Je to obrovská čest,“ řekl pětatřicetiletý pilot. „Jako kluk jsem za Michaela Schumachera závodil na počítači. A když jsem viděl, jak formuli dominoval, nikdy by mě nenapadlo, že se jen přiblížím některému z jeho rekordů.“

Šestinásobný mistr světa udělal další krok k vyrovnání Schumacherova rekordu v počtu titulů. Není moc pravděpodobné, že by letos nezískal svůj sedmý a nesrovnal tak další zdánlivě nedostižný Schumiho rekord. Na druhého Bottase má nyní náskok 69 bodů a slavit rekordní titul může již za měsíc.

„Šampionátu vládl tak strašně dlouho... Nikdo, ani já, si ještě před pár lety nedokázal představit, že by jeho rekordy padly. A teď se tak děje. Je to důkaz, že pokud člověk chce, může dokázat všechno,“ vyprávěl po svém zatím posledním triumfu Hamilton.



Lewis Hamilton právě dostal od Micka Schumachera přilbu jeho otce Michaela.

A jeho éra zatím nekončí. Může přidat další výhry i další tituly. Technické předpisy formule 1 se pro příští sezonu nemění a Mercedes by měl opět mít nejsilnější monopost. Osmý titul Lewise Hamiltona není ani trochu nereálný, naopak.