Hamilton prozradil, co stojí za letošním zlepšením Bottase. Pomohl mu

Úřadujícího a celkově pětinásobného mistra světa Lewise Hamiltona nijak nepřekvapilo, jak začátkem letošní sezony vypadá výkonnost jeho týmového kolegy, dříve trochu opomíjeného Valtteriho Bottase. Podal mu totiž pomocnou ruku.



„Pro letošní rok přestoupil můj inženýr číslo dvě, který mi dva roky pomáhal a stal se Valtterovým hlavním inženýrem. Je to pro něj důležitá pomocná ruka a hodně se díky tomu mohl naučit,“ vysvětloval Hamilton. Před sezonou opravdu odešel Bottasův hlavní inženýr Tony Ross do programu Mercedesu pro Formuli E a nahradil ho Riccardo Musconi, který přešel z Hamiltonova týmu.

S novým inženýrem dosáhl Bottas kromě dvou triumfů také na tři pole position a před závodem ve Španělsku vedl mistrovství světa. „On má každý rok silný začátek,“ pokračoval Hamilton. „Povedlo se mu to opět a myslím, že se nyní bude soustředit na to, aby udržel výkonnost po celý rok.“

Lewis Hamilton má také nového inženýra a změnily se tak poměry na jeho straně garáže. Příchozí technik se musí zapracovat, naučit se všem náležitostem práce ve stáji formule 1 a to chvíli zabere. „Stavíme můj tým šest let, tak je jasné, že když nějakou jeho část vyjmeme, chvíli trvá, než se mezera zacelí.“

Bude mít tedy Valtteri Bottas šanci, aby v letošní sezoně bojoval o titul? To jeho týmový kolega ze stáje Mercedes neví. Ale je zřejmé, že o tom přemýšlí. „Dalo by se říct, že je o trochu víc koncentrovaný než tomu bylo v předchozích letech,“ vysvětlil Brit. „Zisk titulu není o tom vyhrát několik závodů. Je to o konzistentních výkonech po celý rok. Jsem si jistý, že se do této fáze brzo dostane a to bude pro mě velká výzva.“