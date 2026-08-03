Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Häkkinenovou k závodění přivedla česká babička: Miluju její „kladníky“

Petr Bílek
  10:30
Zlákal Ellu Häkkinenovou k závodění její slavný táta Mika? „Ne“ je správná a překvapivá odpověď. Patnáctiletá česká vyslankyně ve formuli 4 si k benzinu přičichla díky plzeňské babičce. „V mých začátcích mi táta pomáhal se závodní stopou a s tím, co musíte jako jezdec dělat. Ale jak postupuji výš a výš, už mě víceméně jenom podporuje.“

Dvojnásobný mistr světa formule 1 svoji dceru podporoval také o víkendu v Mostě. Na okruhu pod hradem Hněvín přitáhla hvězdná finsko-česká rodina pozornost k seriálu F4 CEZ, čili ke středoevropskému šampionátu formule 4. Dlouhovlasá slečna zajela jako nováček svá sezonní maxima, dvakrát byla pátá. Jenže v nedělním finále ji v první šikaně ošklivě sestřelil jiný pilot, její vůz zrušil, ona naštěstí vyvázla bez zranění.

Ještě předtím pro oficiální stránky šampionátu a Novu promluvila o závodění, vztahu k Česku nebo přechodu z motokár do formulí.

Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko

A neopomněla svou babičku, která ji na severočeském okruhu také fandila. „K závodění mě přivedla ona. Poprvé jsme jeli v motokárové aréně v Plzni. A mně i mému malému bráchovi se to vážně líbilo,“ líčila. „Každé léto to pokračovalo a pak jsme se rozhodli otestovat velkou trať. A potom už jsme závodili v Itálii.“

Ellina maminka Markéta je Češka, táta Fin, žijí v Monaku, ale na Plzeňsku tráví hodně času. „V Česku je velký klid, je to uvolňující proti Monaku. Lidé jsou tady moc milí, líbí se mi zdejší tradice a jídlo je skvělé!“ rozzářila se Häkkinenová a hned vyjmenovala, na čem si pochutnává. „Moje babička dělá moc dobrý guláš, vážně skvělý. A taky kladníky a omačku,“ roztomile v češtině zkomolila knedlíky.

Manželé Häkkinenovi s nejmladší dcerou a prarodiče Elly Häkkinenové, která závodila ve formuli 4.

Některá česká slova zvládá dobře, s větami a přízvukem se zatím pere, ovšem to nic neubírá na jejím vlastenectví. „Jsem hrdá, že reprezentuji Česko, trávím u prarodičů většinu prázdnin, letní, Halloween i Vánoce. Prostě jsem tu vždy o školních prázdninách. Závodit před českými fanoušky pro mě hodně znamená.“

Loni ji do prestižního rozvojového programu jezdců jako historicky nejmladší členku zařadil McLaren, v jehož barvách Häkkinen – velký rival další legendy Michaela Schumachera – získal světovou slávu a tituly v letech 1998 a 1999.

„Program McLarenu nabízí širokou podporu jak po mediální, tak po technické stránce. Důležitou součástí závodění je být fyzicky a psychicky připravená a na to se v současné době zaměřuji se svým osobním trenérem od Hintsa,“ zmínila elitní finskou společnost, která je v motorsportu legendou.

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Legenda Mika Häkkinen se podepisuje.
Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Ella Häkkinen, závodnice formule 4.
Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Ella Häkkinen, závodnice formule 4, ve zpětném zrcátku.
Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Ella Häkkinen, závodnice formule 4, na trati v oranžovém stroji Tatuus T-421.
15 fotografií

Letos Häkkinenová přesedlala z motokár, v nichž závodila od 11 let, do formulí. Zastupuje tým Jenzer Motorsport.

„Největší výzvou při přechodu bylo zvládání pneumatik, to je od motokár velmi odlišné,“ vypozorovala. „Nejvíc mě nadchla ta rychlost navíc a velikost auta ve srovnání s motokárou.“

Všichni ve startovním poli řídí formuli Tatuus T-421, takže řidičské umění se zvýrazňuje. A pokračovatelka motoristického rodu ukazuje, jaký potenciál v ní třímá. „Momentálně cílí na ženskou F1 Academy pro příští rok. Jezdí moc pěkně. A na nováčka se učí hrozně rychle, neztratí se ani mezi kluky, to je bomba,“ žasne i Tomáš Enge, dosud jediný Čech ve formuli 1.

Teď se ke královně motorsportu – byť zatím k ženské odnoži – blíží i nositelka slavného jména s českými kořeny.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Kawová vs. FruhvirtováTenis - - 3. 8. 2026:Kawová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
3. 8. 14:00
  • 2.20
  • -
  • 1.60
Galarneau vs. KopřivaTenis - - 3. 8. 2026:Galarneau vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
3. 8. 17:00
  • 1.91
  • -
  • 1.89
Olijnykovová vs. PlíškováTenis - - 3. 8. 2026:Olijnykovová vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
3. 8. 17:00
  • 3.63
  • -
  • 1.28
Bartůňková vs. AndreescuováTenis - - 3. 8. 2026:Bartůňková vs. Andreescuová //www.idnes.cz/sport
3. 8. 20:00
  • 1.64
  • -
  • 2.27
Valentová vs. TownsendováTenis - - 3. 8. 2026:Valentová vs. Townsendová //www.idnes.cz/sport
3. 8. 23:00
  • 1.48
  • -
  • 2.63
Samson vs. BarthelováTenis - - 4. 8. 2026:Samson vs. Barthelová //www.idnes.cz/sport
4. 8. 11:00
  • 1.51
  • -
  • 2.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projeli cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

To už je moc. Sabalenková ukázala šaty na US Open. Fanoušci kritizují výrobce

Běloruska Aryna Sabalenková na tenisovém Roland Garros.

Aryna Sabalenková odhalila šaty pro US Open a tentokrát vsadila na pořádně odvážný model. Outfitu světové jedničky dominuje černá síťovina s velkými oky, pod níž výrazně prosvítá oranžová sportovní...

Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Závodnice formule 4...

Legendární Mika Häkkinen fandil, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila. A v sobotní odpolední jízdě formule 4 na mosteckém autodromu si započítala nejlepší výsledek sezony, jako nováček proťala cíl...

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které...

Nechybí jim kraťasy? Fanoušci kritizují krátké dresy australských netbalistek

Střih žlutozelených dresů australských netballistek na Hrách Commonwealthu...

Australské netbalistky nastoupily na Hrách Commonwealthu do turnaje coby obhájkyně titulu. Pozornost však zatím nepřitahují jen svými výkony. Fanoušci na sociálních sítích si vzali na mušku jejich...

Ztráty jsou nepříjemné, ale není to jen o systému, říká plzeňský Hrošovský

Amadou Dante z Brna a Patrik Hrošovský z Plzně v souboji.

Dva domácí zápasy, jediný získaný bod. Fotbalisté Viktorie po sobotní remíze 1:1 se Zbrojovkou zůstávají na začátku nového ročníku Chance ligy za očekáváním. Zastupující kapitán Patrik Hrošovský...

3. srpna 2026  11:11

Potvrzeno: Pogačar pojede Vueltu. Chce další zápis mezi cyklistické legendy

Slovinec Tadej Pogačar slaví na Champs-Élysées pátý titul na Tour de France

Bylo jasné, že to přijde. Otázka ale jen zněla: Kdy? Tak už letos! Tým UAE Emirates oznámil, že slovinský cyklistický fenomén po červencovém triumfu na Tour de France zamíří v srpnu i na španělskou...

3. srpna 2026  10:46,  aktualizováno  11:10

Hamilton přivítal nového parťáka do rodiny. Štěněti dal formulové jméno

Halo, štěně zlatého retrievera, které patří Lewisu Hamiltonovi.

Lewis Hamilton má nového parťáka. Sedminásobný mistr světa formule 1 přivítal ve svém životě štěně zlatého retrívra jménem Halo, které si pořídil od americké chovatelské stanice Goldiva Goldens.

3. srpna 2026  11:09

Häkkinenovou k závodění přivedla česká babička: Miluju její „kladníky“

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Ella Häkkinen,...

Zlákal Ellu Häkkinenovou k závodění její slavný táta Mika? „Ne“ je správná a překvapivá odpověď. Patnáctiletá česká vyslankyně ve formuli 4 si k benzinu přičichla díky plzeňské babičce. „V mých...

3. srpna 2026  10:30

Infantino přichází o hlasy. Wales ho viní ze ztráty úsudku, bude volit jiného předsedu

Prezident FIFA Gianni Infantino si nenechal ujít ani zápas mezi Pobřežím...

Velšská fotbalová asociace (FAW) jako první národní svaz veřejně stáhla svoji podporu znovuzvolení Gianniho Infantina do čela Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). O svém postoji ke kandidatuře...

3. srpna 2026  10:19

Horníčkův obří skok. Nejdražší gólman léta je Čech, Newcastle ho bere jako jedničku

Lukáš Horníček při podpisu smlouvy s Newcastlem.

V ledově vychlazené konferenční místnosti v hotelu v americkém Dallasu českým novinářům v půlce června tvrdil: „Počítám s tím, že se po mistrovství světa vrátím zpátky do Bragy.“ Vrátil se, ale...

3. srpna 2026

Bohužel jsme to nezachytili, litoval Horejš. Remízu s Bohemians ale bere

Trenér Hradce David Horejš během derby s Pardubicemi.

Vítězná série sice po třech zápasech skončila, ale fotbalisté Hradce dál procházejí novou sezonou bez porážky. Pro první bodovou ztrátu si dojeli do pražských Vršovic, kde se s tamními Bohemians...

3. srpna 2026  9:54

Sparta - Lyon v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, sázkové kurzy

Sparťanský záložník Adam Karabec slaví gól s útočníkem Jonatanem Brunesem.

Sparta Praha vstupuje do evropských pohárů třetím předkolem Ligy mistrů, soupeřem je Olympique Lyon. První duel hraje doma v úterý 4. srpna od 20:00 – podívejte se, jaké jsou kurzy a kde zápas...

3. srpna 2026  9:25

WTA Toronto 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Linda Nosková se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu.

Toronto je hostitelem dalšího ročníku tenisového turnaje žen, patří do kategorie WTA 1000. Hraje se od 2. do 13. srpna 2026 a v akci je i spoustu českých tenistek. Poradíme, kde sledovat přímé...

3. srpna 2026  8:57

Syn hudební legendy zběhl k fotbalu. A teď Mathew Collins podepsal v Mnichově

Mathew Collins se svým otcem hudební legendou Philem Collinsem.

Známé příjmení z hudebního světa se znovu objevuje ve sportu. Mathew Collins, syn legendárního zpěváka a bubeníka Phila Collinse, přestoupil do mnichovského celku. Ovšem nikoliv do Bayernu, ale do...

3. srpna 2026  8:36

Veselý: Vidím světlo na konci tunelu. Pilař byl nebezpečný. Trávník? V Uhříněvsi lepší

Trenér Jaroslav Veselý z Bohemians během zápasu s Teplicemi

Po nevydařeném prvním kole v Teplicích příliš veselý nebyl a žádal posily. Tentokrát byl přece jen o poznání optimističtější. „Vidím určité světlo na konci tunelu a věřím, že jsme na dobré cestě k...

3. srpna 2026  7:53

Životní i pracovní smlouva. Hamzová se provdala, pak si ji pojistila Minnesota

Eliška Hamzová z Minnesota Lynx najíždí do koše přes Alyssu Thomasovou a Martu...

Basketbalová reprezentantka Eliška Hamzová se 25. července provdala za partnera Jakuba Jokla. O pár dní později čtyřiadvacetiletá rozehrávačka obdržela v Minnesotě smlouvu do konce sezony.

3. srpna 2026  7:14,  aktualizováno  7:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×