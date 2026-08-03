Dvojnásobný mistr světa formule 1 svoji dceru podporoval také o víkendu v Mostě. Na okruhu pod hradem Hněvín přitáhla hvězdná finsko-česká rodina pozornost k seriálu F4 CEZ, čili ke středoevropskému šampionátu formule 4. Dlouhovlasá slečna zajela jako nováček svá sezonní maxima, dvakrát byla pátá. Jenže v nedělním finále ji v první šikaně ošklivě sestřelil jiný pilot, její vůz zrušil, ona naštěstí vyvázla bez zranění.
Ještě předtím pro oficiální stránky šampionátu a Novu promluvila o závodění, vztahu k Česku nebo přechodu z motokár do formulí.
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Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko
A neopomněla svou babičku, která ji na severočeském okruhu také fandila. „K závodění mě přivedla ona. Poprvé jsme jeli v motokárové aréně v Plzni. A mně i mému malému bráchovi se to vážně líbilo,“ líčila. „Každé léto to pokračovalo a pak jsme se rozhodli otestovat velkou trať. A potom už jsme závodili v Itálii.“
Ellina maminka Markéta je Češka, táta Fin, žijí v Monaku, ale na Plzeňsku tráví hodně času. „V Česku je velký klid, je to uvolňující proti Monaku. Lidé jsou tady moc milí, líbí se mi zdejší tradice a jídlo je skvělé!“ rozzářila se Häkkinenová a hned vyjmenovala, na čem si pochutnává. „Moje babička dělá moc dobrý guláš, vážně skvělý. A taky kladníky a omačku,“ roztomile v češtině zkomolila knedlíky.
Některá česká slova zvládá dobře, s větami a přízvukem se zatím pere, ovšem to nic neubírá na jejím vlastenectví. „Jsem hrdá, že reprezentuji Česko, trávím u prarodičů většinu prázdnin, letní, Halloween i Vánoce. Prostě jsem tu vždy o školních prázdninách. Závodit před českými fanoušky pro mě hodně znamená.“
Loni ji do prestižního rozvojového programu jezdců jako historicky nejmladší členku zařadil McLaren, v jehož barvách Häkkinen – velký rival další legendy Michaela Schumachera – získal světovou slávu a tituly v letech 1998 a 1999.
„Program McLarenu nabízí širokou podporu jak po mediální, tak po technické stránce. Důležitou součástí závodění je být fyzicky a psychicky připravená a na to se v současné době zaměřuji se svým osobním trenérem od Hintsa,“ zmínila elitní finskou společnost, která je v motorsportu legendou.
Letos Häkkinenová přesedlala z motokár, v nichž závodila od 11 let, do formulí. Zastupuje tým Jenzer Motorsport.
„Největší výzvou při přechodu bylo zvládání pneumatik, to je od motokár velmi odlišné,“ vypozorovala. „Nejvíc mě nadchla ta rychlost navíc a velikost auta ve srovnání s motokárou.“
Všichni ve startovním poli řídí formuli Tatuus T-421, takže řidičské umění se zvýrazňuje. A pokračovatelka motoristického rodu ukazuje, jaký potenciál v ní třímá. „Momentálně cílí na ženskou F1 Academy pro příští rok. Jezdí moc pěkně. A na nováčka se učí hrozně rychle, neztratí se ani mezi kluky, to je bomba,“ žasne i Tomáš Enge, dosud jediný Čech ve formuli 1.
Teď se ke královně motorsportu – byť zatím k ženské odnoži – blíží i nositelka slavného jména s českými kořeny.