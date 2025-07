Mezi bývalým a současným účastníkem motocyklového mistrovství světa je na stole sázka o 10 tisíc korun. „Pokud se Filipovi skutečně podaří zvítězit, milerád mu ty peníze dám a budu mít obrovskou radost, že to český borec dokázal,“ prohlásil Abraham.

Společně s ním uzavřel se Salačem stejnou sázku i Václav Svoboda, druhý z komentátorů motocyklových Grand Prix na stanici TV Nova.

„Myslím si, že sázku vymyslel Karel. Nevím, jestli mi tak moc nevěří, a chtěl na mně vydělat snadné peníze,“ potvrdil „hec“ Salač s úsměvem po středeční tiskové konferenci, stylově uspořádané v bývalé restauraci Grand Prix v brněnských Kohoutovicích, kde svoje ambice prezentoval. „Sázku o peníze na trati vnímat nebudu. Doufám, že zazářím i bez ní. Tohle je malá extra motivace navíc, je to vtipné téma, o kterém se bude mluvit, a trochu rozvolní atmosféru,“ přinesl svůj pohled třiadvacetiletý účastník třídy Moto2.

S Abrahamem se prý sází častěji o drobnosti. „Jaké bude počasí, jak kdo dojede, to mezi námi jede. Ne ale o nějaké velké částky,“ upřesnil.

Závod mistrovství světa Salač v kariéře dosud neovládl, na pódiu se mu podařilo umístit čtyřikrát. Třikrát dojel druhý, jednou třetí. Jeho letošním maximem je 5. místo z Aragonie.

Karel Abraham (vpravo) zpívá Filipa Salače před závodem mistrovství světa silničních motocyklů. (2025)

V cestě mu v Brně stojí nejen soupeři, ale i dozvuky nepříjemného zranění ramene, které utrpěl před necelými třemi týdny v kvalifikaci na Grand Prix v nizozemském Assenu.

„Dávám se dokupy každý den. Nedokážu říct, jestli budu stoprocentní, ale co se týká mé rychlosti, tak věřím, že ji to nesníží. Cítím velké sebevědomí, motorka funguje dobře, dělám s ní spoustu věcí, které jsem si v minulosti dovolit nemohl. To mě hodně zrychlilo,“ řekl.

Na Masarykově okruhu se dosud v rámci mistrovství světa představil třikrát v počátcích kariéry, ani jednou se mu výrazněji uspět nepodařilo. Maximem je 24. místo z debutu v roce 2018. Všechny starty spadají do jeho působení ve slabší třídě Moto3.

„Měl jsem tady nějakou smůlu s technikou, jednou přišel pád hned v první zatáčce. Nebudu říkat, že to vždycky bylo o smůle, tlak tam taky hrál nějakou roli, přece jen mi bylo sedmnáct let. Teď jsem zkušenější a s tlakem umím lépe pracovat. Dokonce bych řekl, že pod ním funguju líp. Takže i když je domácí závod těžké zvládnout, tak si to užívám,“ oznámil Salač.

Brněnský víkend absolvuje v helmě se speciálním designem, jemuž budou dominovat české barvy a motivy. Veřejně ji představí ve čtvrtek. „Na návrhu jsme pracovali poměrně dlouho, je to trochu divočina. Za pár hodin ji všichni uvidí,“ vzkázal fanouškům.

Žádné speciální místo na některé z přírodních tribun pro ně vyhrazené nemá, věří však, že jich přijde co nejvíc. „A že bude mít hodně lidí dvanáctku (Salačovo číslo) na oblečení,“ zamyslel se.

I proto, aby veřejnost vybudil, by se rád dostal na co nejvyšší příčky v sobotní kvalifikaci. V poslední době se mu ale častěji daří páteční tréninky, v nichž prokazuje vysokou rychlost, kvalifikace mu přinášejí pády.

„To ale hodně předbíháme. Je středa. Až po pátku (a prvních trénincích) uvidíme, jak co bude,“ uvedl.

Motocyklový jezdec Filip Salač při prvním testování nového asfaltu na dráze brněnského Masarykova okruhu. (29. května 2025)

Salač si uvědomuje, že se bude potýkat s bolestí v rameni, v němž má lehce natržené dva svaly. „Plnou hybnost v něm nemám, nepustí mě to do takového rizika, do jakého bych na trati šel. Už jsem ale závodil s horšími věcmi. Věřím, že i ten tlak a stres, co v Brně na sobě budu mít, mi trochu od bolesti pomůže,“ uvažoval.

Brněnská trať mu vyhovuje, navíc na novém asfaltu Masarykova okruhu během jara a začátku léta několikrát trénoval. „Mému závodnímu stylu svědčí. Jsou tam hodně překlapávačky, to znamená esíčka, o tom vlastně celý okruh je. Jde o hodně rychlou trať. To je ten důvod, proč ji mám rád,“ vyznal se pilot stáje Elf Marc VDS.

O víkendu na Sachsenringu dojel desátý a v průběžném pořadí mistrovství světa mu patří 12. příčka. V Brně pojede i o novou smlouvu, jejíž návrh má na stole. „Kdyby se mi podařilo zajet dobře, byl by asi můj podpis rychlejší. Ale i kdyby ne, tak věřím, že to moji situaci do budoucna neovlivní,“ řekl.