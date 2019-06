Pražská GP plochodrážníků přišla o Woffindena, favoritem je Zmarzlik

Od této sezony je součástí tréninku kvalifikace, která je na programu již v pátek, závod samotný začne v sobotu tradičně krátce po 19. hodině.

V české metropoli se závod mistrovství světa pojede již potřiadvacáté za sebou. Vůbec poprvé u toho nebude čerstvě devětačtyřicetiletý čtyřnásobný šampion (1997, 2011, 2014 a 2016) Greg Hancock.

Populární „Herbie“ zůstává sice stálým účastníkem seriálu, kariéru ale Američan zkraje května přerušil kvůli vážnému onemocnění manželky a místo něho dostal prostor talentovaný Brit Robert Lambert.

Pevné místo v seriálu ztratil hvězdný Dán Nicki Pedersen, který v MS působil nepřetržitě od roku 2000 a získal tři tituly mistra světa. Stejně dopadl šampion z roku 2012 Chris Holder z Austrálie. Těžký pád v polské extralize vyřadil ze hry minimálně na měsíc další z hlavních hvězd Brita Taie Woffindena. Trojnásobný mistr světa z let 2013, 2015 a 2018 si zlomil hrudní obratel a lopatku a přišel o šanci navázat na vítězný hattrick z Markéty z let 2013 až 2015.

Otevírá se tak prostor dalším. Pořadí seriálu vede po dvou odjetých závodech ve Varšavě a v Kršku polské duo Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek. Oba mají 28 bodů. Třetí o dva body zpět je třicetiletý dánský mistr Evropy z minulého roku Leon Madsen. Ten startuje v GP jako majitel jedné ze čtyř trvalých divokých karet, ale vstup do sezony mu skvěle vyšel, když v Polsku vyhrál a ve Slovinsku byl třetí.

„Jsem spokojený. Můj tým pracuje v depu hodně tvrdě a já jsem hodně makal přes zimu, na motorce se cítím skvěle. Už jsem moc natěšený na závod v Praze. Užívám si plochou dráhu víc než kdykoliv předtím. Jsem ale zároveň rád, že jsem vstoupil jako stálý jezdec do Grad Prix s těmi zkušenostmi, co mám,“ prohlásil Madsen.

Loni se radoval Švéd Fredrik Lindgren, druhý dojel Dudek a třetí Rus Emil Sajfutdinov. „Jak tak znám pražskou dráhu, tak odhaduju, že Madsen pojede dobře. Podobně přesvědčený jsem o Zmarzlikovi, protože ten má fazonu. Je na něm vidět, jak je na Grand Prix vybuzený, ten by nejraději zohýbal řídítka. Uvidíme, co Patryk Dudek, na extralize tam nebyl až tak rychlý, ale Grand Prix je také jiný závod. U mě je motivace každý rok stejná - cílem je semifinále,“ řekl Milík.

„Mistrovství světa je vážně hrozně vyrovnané. A v Praze může snadno přijít další takový příběh. Každý může vyhrát každou z jízd. Rozdíly dělají jen opravdu malé věci,“ prohlásil Rus Arťom Laguta.

Dnešní volný trénink začne v 17:30, od 19 hodin pak následuje kvalifikační část. Závodník s nejlepším časem má pak jako první možnost volby při výběru startovního čísla pro závod. „Nevím, zda to je úplně výhoda. Někdy to je tak, že si myslíte, jak jste dobře vybral, a nakonec je to stejně špatně,“ podotkl Milík k soutěžní části tréninků.

Ostré boje o body do seriálu MS vypuknou v sobotu po slavnostním nástupu úvodní jízdou v 19:04.

Prvním náhradníkem pro pražský závod je Zdeněk Holub a druhým Ondřej Smetana.