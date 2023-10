Český plochodrážník Kvěch má jisté místo v příštím ročníku Grand Prix

Mezi pěti jezdci, kteří budou startovat díky permanentní divoké kartě, nechybí trojnásobný mistr světa Brit Tai Woffinden. Celkem mají jistotu startu jezdci z devíti zemí. Federace to oznámila na webu.

Loňský juniorský vicemistr světa Kvěch dosáhl svého cíle díky pátému místu v srpnové kvalifikaci. Ke stálé účasti v GP mu pomohli Slovák Martin Vaculík, jenž skončil celkově třetí, se šestým Britem Robertem Lambertem. Oba patřili k jeho přemožitelům, ale protože se vešli do první šestky s garancí účasti v seriálu MS pro příští rok, posunul se český jezdec na jednu z jejich postupových pozic.

Seznam účastníků plochodrážní GP podle rankingu FIM 1. Zmarzlik (Pol.)

2. Lindgren (Švéd.)

3. Vaculík (SR)

4. J. Holder (Austr.)

5. Madsen (Dán.)

6. Lambert (Brit.)

7. Bewley (Brit.)

8. Doyle (Austr.)

9. Woffinden (Brit.)

10. Michelsen (Dán.)

11. Lebeděvs (Lot.)

12. Huckenbeck (Něm.)

13. Kubera (Pol.)

14. Wožniak (Pol.)

15. Kvěch (ČR)

„Znamená to pro mě určitě velkou radost, protože po dlouhé době je v Grand Prix nastálo zase nějaký Čech,“ řekl zanedlouho dvaadvacetiletý Kvěch, jenž naváže na Lukáše Drymla, který byl v seriálu nastálo v roce 2008. „Je to asi přání každého závodníka a někomu se to nemusí povést za celou kariéru. Zároveň mi tím ale přibylo i hodně práce a znamená to i mnoho změn,“ podotkl Kvěch.

Poslední závod v sobotu v Toruni měl absolvovat jakožto náhradník, jenže při čtvrtečním tréninku si zlomil ruku. „V pátek jsem byl na operaci, v sobotu jsem koukal na televizi. Byl jsem celkem v klidu, protože už po té kvalifikaci (GP Challenge) jsem si říkal, že co má být, to bude. A když mi to bude přáno, tak to vyjde. Jsem za to strašně rád, že to dobře dopadlo,“ pochvaloval si Kvěch.

Jan Kvěch

Věří, že účast v GP je jen začátkem cesty za něčím větším. A dobře ví, co to bude obnášet. „Na jednu stranu je pěkné, že jste v Grand Prix, ale na druhou je mi jasné, že mě čeká vážně velká dřina. Jako všichni musím dělat Grand Prix naprosto profesionálně a není to vůbec jednoduchá cesta. I když se o to snažím už dlouho, vím, že se musím posunout ještě o nějakou úroveň výše.“

Na příkladu Slováka Vaculíka ale vidí, že dřina může přinést ovoce. „Martin je opravdu zářný příklad, na který koukám. Dostal se tam také z ničeho a je to podle mě jeden z mála, který to má ale totálně vydřené. Je super ho tam mít i dál, bude to fajn i pro fanoušky,“ řekl Kvěch.

Mezi plochodrážní elitu vstoupí v příštím roce dost možná i na klubové úrovni. „Mám podepsáno v týmu Zielona Góra a vypadá to, že postoupí do extraligy. Bude to fakt strašně náročné. Ale když už se mi naskytla taková šance, chci to vzít naplno do vlastních rukou. A i kdyby se třeba nepovedlo, je pro mě důležité vědomí toho, že jsem udělal všechno pro to, abych uspěl,“ uvedl Kvěch.

Memoriál Luboše Tomíčka. Druhý Jan Kvěch z České republiky dostává sprchu od vítěze Szymona Wožniaka z Polska.

Přípravu přes zimu plánuje stejnou jako obvykle. „Mám trenéra, s nímž už dva roky spolupracuju, také se budu přes zimu chodit připravovat do Olympu. Je ale určitě potřeba udělat pořádný tým a připravit co nejlépe techniku,“ nastínil Kvěch.

Ze všeho nejdřív ale potřebuje doléčit ruku, v níž si pochroumal záprstní kůstky. „To je teď to hlavní, abych se mohl vrátit zase zpátky do tréninků a mohl makat úplně naplno. Na jednu stranu mě doktor potěšil, že to vypadá dobře a klidně, na druhou stanu ale přiznal, že to není úplně banalita, tak snad se vše bude dobře hojit,“ přál si krátce po dnešní kontrole Kvěch.

Mezi jeho soupeři budou vedle úřadujícího a celkově již čtyřnásobného mistra světa Bartosze Zmarzlika z Polska či Vaculíka díky přiděleným stálým divokým kartám Woffinden, se třemi tituly z let 2013, 2015 a 2018 nejúspěšnější Brit historie, jeho krajan Dan Bewley, Polák Dominik Kubera, první Lotyš s možností stabilních startů Andžejs Lebeděvs a Němec Kai Huckenbeck.

„Pro FIM je klíčové zapojit do seriálu světového šampionátu co nejvíce zemí, takže je skvělé vidět, že pro rok 2024 je zastoupeno v Grand Prix devět zemí. Pět jezdců čeká debut, což pro ně bude něco mimořádného. A bude to skvělé pro fanoušky v Německu a Česku, protože tyhle země čekaly na stabilního účastníka v seriálu hodně dlouho,“ uvedl šéf plochodrážní komise FIM Armando Castagna.