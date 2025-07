Velkou láskou šestadvacetileté rodačky ze Zlína jsou zvířata, jako absolventka vysoké školy pracuje na veterině a věnuje se jim. Kde se ale Tereza Blaťáková cítí také jako ve svém živlu je tam, kde hřmí hlasité motory.

Od dětství sledovala Barum Rally, jednu z nejpopulárnějších českých automobilových soutěží, a následně jí přirostly k srdci motocykly. Poslední tři roky se závodů účastní jako umbrella girl nebo grid girl. „Česky se nám říká deštníkářky. To se mi zrovna moc nelíbí, ale co už,“ říká bývalá finalistka soutěže Miss České republiky a modelka.

Od loňska drží slunečník na startovním roštu v týmu Honda LCR, jehož jezdci jsou Francouz Johann Zarco a Takaaki Nakagami. Loni ji povolali na závody v Německu a v Rakousku, letos k nim přidala domácí Grand Prix a zúčastní se i klání v Maďarsku.

„Dřív to bylo impérium Italek. Já jsem si zjistila dvě agentury, přes které se dá do MotoGP dostat, a podařilo se mi mezi stálé holky dostat. Vedení týmu nám s kolegyní teď říká, že jsme lepší než Italky, ale musíme to brát s rezervou. Je klidně možné, že to říkají každé vysoké blondýnce,“ usmívá se motocyklová fanynka Blaťáková.

Výška hraje v její profesi důležitou roli. Nejde však jenom o prostou délku štíhlých nohou a jejich ladnost, jak by se mohlo zdát na první pohled. Umbrella girl potřebuje být vysoká jednoduše proto, aby mohla slunečník držet nad jezdcem, jehož motorka je na stojanu a tedy ve vyvýšené pozici.

„Ideál je pro holku výška 177 centimetrů, já mám 181. Díky tomu mám s jezdcem hlavu zhruba ve stejné výšce a ruka v deštníkem je v přirozené poloze,“ líčí sličná blondýna.

Česká umbrella girl Tereza Blaťáková.

A co dál musí patřit do jejího repertoáru dovedností? „Je potřeba mít modelingové zkušenosti, důležité je vypadat dobře a zvládnout celý den na podpatcích. Být hodně usměvavá, umět anglicky, italština je velkým bonusem. Bohužel já italsky neumím, ale přítel – bývalý závodník Ondřej Ježek – ano. Doufám, že mě to naučí,“ usmívá se Blaťáková.

S přítelem se seznámila, jak jinak, na závodech. Jiskra přeskočila, když při své vlastní jízdě loni na podzim utrpěla zranění a s Ježkem se začala bavit v jiném duchu než na bázi letmé konverzace u trati.

Na závodní motorku Blaťáková od nehody nesedá, jako umbrella girl je naopak stále vytíženější. Loni prostála na okruzích plných 35 dnů, letos bude tohle číslo možná ještě vyšší.

Na Masarykově okruhu je od rána do večera. Pamatuje i na takové detaily jako nalíčit si rty červenou rtěnkou, aby ladila s červenou hondou svého týmu. „Ale není to povinnost, je to na nás holkách. Musíme být hlavně upravené, nic víc,“ říká.

To v jedné ze soukromých agentur, u níž před třemi lety začínala, zažila nutnost červeného laku na nehtech, aby barva doplňovala policejní úbor. V něm musela být děvčata na gridu nastoupena.

Od této první zkušenosti vstoupila brněnská kráska jak do světa superbiků, tak i do mistrovství světa MotoGP. Deštník držela jak nad Nakagamim a Zarcem, ale také nad Alexem Espargarem nebo Alvarem Bautistou. V Mostě při závodech superbiků měla být připravena pro Andreu Ianonneho, ten se ale zranil. Loni se s ní a její kolegyní při závodech v Německu vyfotil i slavný herec Keanu Reeves.

Česká umbrella girl Tereza Blaťáková (vlevo) a herec Keanu Reeves na Grand Prix v Německu. (2024)

V Brně ještě v neděli ráno nevěděla, ke komu z pilotů ji Honda LCR přidělí. Nakagami se zranil v sobotu, Somkiat Chantra už zraněný je. Zbývá Johann Zarco, Francouz, na němž je zajímavé, že díky svému někdejšímu vztahu s českou modelkou Veronikou Thielovou umí česky.

Se Zarcem pojí Blaťákovou úsměvná historka. „Držela jsem nad ním deštník a on slezl z motorky, takže byl vedle mě dost malý. Další den na týmové snídani mi to u stolu řekl. V lehčím tónu jsem mu odpověděla, že když jsem vyšší a mám podpatky, že je to logické a že měl zůstat na motorce. Jinak si ale nemůžu dovolit říkat pilotovi, co má dělat. Je to jeho svět, jeho práce, jeho obrovská zodpovědnost,“ uvědomuje si Blaťáková.

Z tohoto důvodu se drží zvyku před závodem na jezdce nemluvit. Dvacet minut před startem je její prací chránit ho ve stínu před sluníčkem a vypadat dobře, pokud ji zabere kamera.

S Espargarem si zvykla, že rád od motorky odcházel do ústraní, takže bylo potřeba, aby slunečníkem držela ve stínu jak jeho motocykl, tak rukavice a přilbu.

„Když vidím, že některá z méně zkušených holek začne jezdci přát hodně štěstí a plácat ho po kombinéze, upozorním ji, ať to nedělá. Je naprosto nutné respektovat soustředění závodníka. Jo, na malých závodech u privátních agentur se chlapi rádi vybavují, ale to není případ MotoGP. Až nedávno jsem se osmělila a řekla jsem Takovi „good luck“ v okamžiku, když jsme se na sebe podívali. Mám ho ráda, je to skvělý chlapík,“ vyznává se magistra veteriny se zaměřením na ochranu zvířat a zacházení s nimi.

V minulosti pracovala i pro Oktagon a na turnajích MMA držela v kleci ceduli s číslem, signalizující, do kterého kola probíhající zápas jde. Ve Frankfurtu se na ni dívaly desítky tisíc diváků.

Život Terezy Blaťákové ve dvou snímcích – vlevo ve společnosti parťáka ze zvířecího světa, vpravo s partnerem Ondřejem Ježkem na závodech.

Blaťáková za náročnější práci považuje tu v MotoGP, a zároveň přiznává, že lačné pohledy kolemjdoucích mužů jí nejsou vždy příjemné.

„V této branži, bohužel či bohudík, hraje krása roli. V civilu mi vadí, že se svojí výškou přitahuji pozornost. Na motorkách načerpám porci energie z pozornosti, která na mě směřuje, a pak chodím nejraději v běžném oblečení, nevyzývavá, v mikině. Jsem sportovní typ. Vystudovala jsem vysokou školu, učím na univerzitě, mám vlastně dva životy. Řeším zvířata i modeling, který se leckomu může zdát povrchní,“ připouští.

Přesto si práci užívá. „Uvědomuji si, jak velké štěstí mám, že se v MotoGP mohu pohybovat. I když je to tvrdá práce. Taky hvězd si moc neužiju, protože mám svoji práci, snažím se moc nepřekážet a usmívat se do kamer. Tak na mě ani nedoléhá, že kousek ode mě je na motorce Marc Márquez a další esa. U Marca mi trvalo tři roky, než jsem se osmělila a udělala si s ním fotku,“ popisuje Blaťáková.