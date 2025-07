Bývala to před pár lety populární love story v motocyklovém světě. Zarco, rodák z Cannes na Azurovém pobřeží, žil s českou kráskou Veronikou Thielovou. Po sedmi letech vztahu se sice krátce po covidové pandemii rozešli, kontakt mezi sebou ale úplně nepřetrhli.

A tak pětatřicetiletý Francouz využil cesty z německého Sachsenringu, kde se závodilo minulou neděli, a bývalou přítelkyni i s její novou rodinou navštívil.

„Nejsem na ni naštvaný, rád jsem ji i její dceru viděl. Bylo hezké zajet se do Ostravy podívat a strávit s nimi čas,“ usmíval se Zarco, dříve dvojnásobný mistr světa ve třídě Moto2 a nyní nejstarší jezdec v elitní třídě MotoGP.

Jak dlouho jste se na severu Moravy zdržel a co jste všechno stihl vidět?

Nejel jsem tam jako turista, nebyl jsem na poznávacím výletě. Strávil jsem tam jednu noc z pondělí na úterý. Přespal jsem v apartmánu hned vedle bydliště mé bývalé tchyně, ani jsem nemusel do hotelu. (usmívá se) Vím, že ten apartmán je v Porubě, ale nic víc. Ráno jsem sedl na kolo, najel jsem sto kilometrů směrem na Olomouc a zpět, měli jsme s mojí ex a její rodinou výborný oběd a pomalu byl čas vyrazit k Brnu.

monacowsla Johann Zarco (@johannzarco ) con Veronika Thielová (@veronika_thielova ) sul 3° WSLA Red Carpet, Gli Oscar dello Sport.

Galerie Cristal, @fairmontmonaco di Francesco Bonanno

- MonacoWSLA Team -

@motogp @ktmfactoryracing @arcticworldclub @centurytimegemsltd @itsfrankrose @accorhotels @fairmonthotels @visitmonaco PromoArt MonteCarlo Production Radio Monte Carlo #wsla18 #johannzarco #veronikathielova #model #arcticworldclub #centurytimegemsltd #wsla #moto #motogp #gentleman #watch #gems #montecarlo #monaco #galeriecristalmonaco #fairmontmontecarlo #accorhotels #visitmonaco #promoartmontecarloproduction #family #emotions #wslatheoscarsofsport #wslaredcarpet #world #sports #legends #award #instagram #redcarpet #elegance oblíbit sdílet odpovědět uložit

Pardon, na kole?

No, proč ne?

Máte týden mezi dvěma závody, není nebezpečné vyrazit na kole do provozu?

Trénovat je potřeba a já jsem nejel po žádné z frekventovaných cest. Vybíral jsem si menší stezky, kde to bylo velmi bezpečné.

Jak jste v cizí zemi ale věděl, kudy jet?

Cyklistická aplikace Strava vám najde všechno. Vytvoří kalkulaci cesty, vychází i ze sdílených zkušeností jiných cyklistů. Já jsem měl trasu na lehce přes 100 kilometrů, ujel jsem je za 3:38 hodiny tam a zpátky zase do Ostravy. Kdybych vám ukázal cestu, kudy jsem jel, tak byste viděli... no ale co by ne, já vám to ukážu hned.

Motocyklový závodník Johann Zarco ukazuje při rozhovoru trasu, kterou mezi Ostravou a Olomoucí ujel krátce před Grand Prix v Brně na kole.

Kdybyste zůstal do čtvrtka, mohl jste si v Ostravě užít ještě koncert zpěvačky ZAZ, vaší krajanky.

Vím, že tam začínal festival Colours. ZAZ neznám, ale o Colours jsem věděl. Nu, jsme ale v Brně!

Projel jste se zde někdy po staré trati přes Bosonohy?

Ne, ale vím, že staré boxy kolem té cesty pořád jsou. Je to taková ta dlouhá hlavní silnice, vedoucí do centra Brna. Znám tam pár zatáček od vidění, když jsem tudy jezdíval do města, ale ne na motorce.

Považoval jste Brno dřív za svůj domácí závod?

Napůl domácí pro mě byl určitě. Teď už to tak neberu. Už to není ani pravda a nebylo by to fajn vůči mým dalším přítelkyním. (úsměv)

Česky ještě něco říct umíte?

(řekne česky) Ano.

Co třeba?

(opět v češtině) Nemluvím česky, ale rozumím moc dobře.

Jako jezdec musíte být spokojený, že se Grand Prix vrátila na Masarykův okruh. V minulém ročníku závodu zde v roce 2020 jste vybojoval v kvalifikaci pole position a v závodě 3. místo.

Můj styl jízdy je takový hladký, plynulý, a rád využívám rychlosti v zatáčkách. Tady jsou zatáčky docela dlouhé, což mému jezdeckému stylu svědčí. Doufám, že mi to letos přinese stejně dobré výsledky i na hondě, na které jezdím.

Co obecně říkáte návratu Brna do seriálu?

Je zde bezpečný okruh, pěkný, se zajímavým profilem. Má dobrý balanc mezi levými a pravými zatáčkami. Hodně jezdců má Brno rádo a je dobře, že jsme se mohli vrátit. Někdy jdeme na nový okruh a nemáme moc kvalitní trať nebo paddock, což pro závody mistrovství světa není ideální. V Brně všechno tohle je na dobré úrovni. Byla škoda, že se tady pár let nejelo.

Třetí místo před pěti lety jste mimochodem zajel v týmu Avintia, v němž jste nastoupil po brněnském rodákovi Karlu Abrahamovi. Co jste na něho jako na soupeře v MotoGP říkal?

Nepamatuji si, zda jsme závodili přímo proti sobě. Upřímně řečeno teď z hlavy nevylovím nějakou zkušenost z trati, a zda nějaká byla. Samozřejmě si pamatuji jeho kariéru a to, že dlouho závodil, to ano. Daleko větší kontakt s ním mám teď, když se začal věnovat profesi komentátora a reportéra.

Francouzský motocyklový závodník Johann Zarco na autogramiádě před Grand Prix v Brně. Je jedním z minima leváků v motocyklovém šampionátu.

Už s vámi dělal rozhovor?

Ano, a jde mu to. Karel je chytrý kluk, dokáže se adaptovat, umí navázat kontakt se sportovcem. Ví, jak se zeptat. Vždycky je dobré, když vám otázky klade někdo, kdo MotoGP poznal, to máte hned lepší pocit.

V Avintii, kde se Abraham loučil v roce 2019, jste měl na ducati v roce 2020 daleko lepší výsledky než on. Proč?

Každý rok je jiný, každý tým je jiný. Měl jsem kvalitní výsledky na yamaze, pak jsem dostal šanci jezdit na ducati a v tom týmu (Avintia) byla skvělá energie. Měl jsem dobrou podporu továrny a díky tomu jsem dostal šanci na dobré výsledky, což jsem hned ve třetím závodě (právě v Brně) proměnil v pole position a 3. místo. Já jsem v tom týmu byl šťastný. Za covidu to nebylo snadné, ale mechanici odváděli výbornou práci a já jsem jim to výsledkem vrátil, což je ještě víc povzbudilo. Když Avintia skončila úplně, práci našli jinde.

Abraham o vás nedávno řekl, že jste chytrý a zkušený jezdec, který umí pomoct k vývoji motorky v týmu. Je to dnes už vaše role?

Vždycky se snažím tímto směrem jít a motorku posunovat kupředu. Velice rychle poznám, pokud něco není tak, jak má být, a dokážu rozpoznat, na čem je potřeba zapracovat.

sena_europe Looks like @johannzarco doesn’t just perform on the track... He’s also having a blast on guitar.



MotoGP by day, rockstar by night



And you, what’s your secret identity when you’re not on the bike?



#Zarco #RideAndRock #Sena60S #Sena #GuitarMood #MotoGP #RideConnected oblíbit sdílet odpovědět uložit

Také se ví, že rád hrajete na klavír. Jak často?

Když jsem doma. Taky hraji na kytaru. Mám akustickou.

Jakou hudbu si rád zahrajete?

Populární muziku, rock, měkčí rock, pop. Mám rád hezkou hudbu.

Prý píšete písničky o svých soupeřích, což se váže také k Brnu. Alespoň to oficiální web MotoGP tvrdí.

Udělal jsem písničku pro Brada Bindera po jeho titulu ve třídě Moto3 v roce 2016. Když pak Brad vyhrál závod v roce 2020 tady v Brně, tak jsem mu ji zazpíval. Není ale pravda, že by to Brad zjistil až tady, on o té písničce věděl. Zpíval jsem mu ji už dřív na jedné večeři mistrů světa. Znal i slova, dal jsem mu je napsaná. To jen potom v Brně, když on vyhrál a já jsem byl třetí, jsem byl tak nadšený, že jsem mu ji zazpíval znovu.

Povězte o té písničce víc.

Hudbu jsem neskládal, tu jsem si půjčil ze songu Ob-La-Di, Ob-La-Da od Beatles. Napsal jsem na tuto melodii slova. Byla to hezká písnička, nic sarkastického, byla o Bradovi jako o šampionovi. Že umí jezdit a tak.

MotoGP™🏁 @MotoGP Sing along to the Brad Binder Song! 🎵



@JohannZarco1 serenades @BradBinder_41 in the post-race press conference 🎤



#CzechGP 🇨🇿 https://t.co/Vt0Xtk5HQe oblíbit odpovědět

Máte takových songů víc?

Měl jsem jeden i pro Jacka Millera (australský jezdec) a jeho ženu Ruby. Zpíval jsem jim ji na jejich svatbě. Tam jsem si půjčil melodii z jednoho francouzského songu, ten asi znát nebudete.

Další z historek říká, že jste jako mladý víc fandil italským než francouzským jezdcům. Má to nějaký důvod?

Itálie měla víc šampionů, tak proto! (směje se) Rossi, Dovizioso, to byli borci. Taky jsem tehdy závodil v Itálii, tak jsem víc vzhlížel k Italům. Francouze jsme v mé vlasti taky podporovali, ale mistrů světa jsme neměli tolik. Když jsem vstupoval do mistrovství světa, zrovna vyhrál Mike DiMeglio titul ve třídě do 125 ccm. Po roce 2000 byl na špici taky ve „stopětadvacítkách“ Arnaud Vincent. Mně se to líbilo, byl jsem fanouškem slabších kubatur. Vincentův plakát jsem měl na zdi taky. No a pak jsem přišel já a začal jsem psát francouzskou historii.

Platí, že kromě závodníků byl a je vaším idolem bývalý fotbalista Zinedine Zidane?

Oui. (francouzsky ano)

Nezměnil jste názor na Italy poté, co ho vyprovokoval Marco Materazzi ve finále mistrovství světa a Zidane po zákroku mimo hru dostal červenou kartu?

Ne, protože fotbal je něco úplně jiného než motorky. Panuje v něm úplně jiná mentalita. Byla to jedna událost, jedna akce. Nezmění to nic na mém celkovém pohledu.

Jste se Zidanem přátelé?

Nikdy jsme se nepotkali. Jsem si jistý, že jednou k tomu dojde, protože on je slavný a já jsem taky trochu slavný, tak by ho mohlo potěšit, že bychom se potkali. Nepřišel bych k němu jako fanoušek s notýskem na autogram, ale užili bychom si to jako dva dobří sportovci.

Třeba někdo tuhle rukavici zvedne a pozve vás společně do nějaké TV show, kde se objevíte vedle sebe.

To klidně může, ale tam bychom si moc nepromluvili. Kdybychom se měli někde se Zidanem setkat, tak věřím, že by to bylo na místě, kde by kamery nebyly.

Ukážete v neděli v Brně svoje populární salto ze stoje v sedle motorky?

Když vyhraju, tak ano. Jindy ho nedělám. Musím tedy vyhrát. Je to speciální show, kterou mám pouze za první místo.