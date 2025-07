„Ještě to nemohu prozradit, ale prakticky jistě se Grand Prix trochu posune,“ řekl novinářům na Masarykově okruhu Šťovíček.

V srpnu se v Brně akce konala do roku 2020, než z finančních důvodů a kvůli problémům s nevyhovující dráhou ze seriálu vypadla. Když Šťovíček loni oznamoval její návrat, naznačil, že srpen by připadal znovu v úvahu. „Je možné, že termínová listina pro rok 2025 už je obsazena víc a že volnější prostor pro naše představy bude až od roku 2026. Přejeme si zůstat v srpnu a myslím si, že to tak i dopadne,“ uvedl tehdy.

O víkendu se Grand Prix podle jeho slov setkala s nadšenými ohlasy jak jezdců, tak promotérské organizace Dorna, která mistrovství světa motocyklů zastřešuje. Na Masarykův okruh si našlo cestu v součtu všech tří dnů bezmála 220 tisíc fanoušků, což je jedna z nejvyšších návštěv v historii konání tohoto závodu.

Ačkoliv odolal oficiální rekord brněnské Grand Prix, jímž je 254 660 diváků z roku 2015, podle pamětníků byly tribuny v minulých třech dnech obsazeny víc než tehdy.

„Bůh ví, jak se to tehdy počítalo. Letošní číslo je ale oficiální a správné. Pamětníci navíc říkají, že takovou atmosféru a hlad po motorsportu nepamatují. Je to skvělý výsledek a chci zdůraznit, že tato čísla jsou opravdová a přesná,“ rozplýval se představitel pořádající organizace.

Nejvyšší návštěvy na Grand Prix v Brně 254 660 diváků (1987)

(1987) 248 434 diváků (2015)

(2015) 240 695 diváků (2014)

(2014) 232 863 diváků (2013)

(2013) 219 554 diváků (2025)

Na neoficiální bázi mluvil se zástupci promotéra o tom, že závod zůstane v Brně déle než do roku 2029, do kdy je podepsána stávající pětiletá smlouva. „Žádné detailní podmínky na stole nebyly, ale je dobré zjišťovat od smluvního partnera jeho ochotu navazovat. A tu cítíme,“ pronesl.

Tiskové oddělení Dorny na žádost iDNES.cz o hodnocení brněnského návratu nereagovalo, protože šampionát má do poloviny srpna přestávku a organizace nastoupila na letní dovolenou.

Základní zpráva, vypracovaná pro interní potřeby už v neděli po skončení závodního programu, však prý nešetří superlativy na adresu organizátorů i návštěvnosti.

„Minimálně okruh lidí, s nimiž jsem mluvil před odjezdem Dorny z Brna, byl nadšený. Jednak z atmosféry, za což patří velký dík fanouškům, jednak ze zajištění technicko-sportovní a marketingové stránky,“ podotkl tiskový mluvčí okruhu Petr Boháč.

Atmosféra na Masarykově okruhu při Grand Prix v Brně. (červenec 2025)

Pořadatelé podle jeho slov vyhodnocují selhání bezkontaktních plateb, které v první části víkendu přineslo velké fronty u stánků s občerstvením a rozladilo čekající diváky. Na vině je podle Boháče podle předběžných závěrů souhra okolností, mezi něž patří jak vysoká návštěva, tak páteční nepřízeň počasí.

„Zjednodušeně řečeno docházelo k tomu, že se platby na terminálech stánků s občerstvením ověřovaly u bank nepřiměřeně dlouhou dobu. Je to jedna z věcí, na nichž musíme pro příští roky zapracovat. V bezhotovostní variantě plateb vidíme cestu, je ale třeba zvážit pro a proti a zajistit, aby se taková situace neopakovala. Během příprav jsme udělali maximum pro zdárný průběh, souběh okolností ale nakonec zapříčinil, že systém v určitých fázích víkendu zazlobil. Na nás je, abychom ve spolupráci s dodavateli stav zanalyzovali a mouchy vychytali,“ přiznal mluvčí.