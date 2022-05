Divokou kartu pro plochodrážní Grand Prix v Praze získal opět Kvěch

„Divoká karta pro Honzu byla jasná volba. Patří mezi naše nejlepší jezdce a je nejperspektivnějším českým talentem pro permanentní účast ve světovém šampionátu. Loni i ukázal, že na to má a věřím, že letos bude sahat po finále,“ uvedl prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček.

Před rokem Kvěch získal v závodech mistrovství světa nejprve čtyři body a skončit třináctý, druhý den obsadil s třemi body čtrnáctou pozici. „Děkuji za šanci, kterou jsem dostal. Určitě budu čerpat zkušenosti z loňských závodů. I z chyb, které jsem udělal. Půjdu do toho znovu naplno a budu se snažit udělat nějaký hezký výsledek,“ řekl Kvěch.

Zatímco v sobotním hlavním závodě se představí pouze Kvěch, do pátečního klání juniorů si o víkendu společně s ním zajistili účast i Klíma a Chlupáč. „Máme velkou radost z toho, že do závodu postoupili hned tři čeští junioři a věříme, že uspějí i v samotném závodě,“ přál si sportovní ředitel pražské Grand Prix Pavel Ondrašík na dnešní tiskové konferenci. „Je v jejich silách bojovat o semifinále nebo finále,“ dodal směrem k úvodnímu závodu třídílného seriálu.

I díky tomu, že trojice Čechů se do SGP2 kvalifikovala sportovní cestou, udělili pořadatelé po dohodě s AČR a promotérem seriálu divokou kartu Němce Celině Liebermannové. Ta se tak stane první ženou, která se zapojí do plochodrážního MS.

„My momentálně nemáme žádného dalšího juniora, který by mohl na této úrovni reprezentovat. V Praze začíná nová éra SGP2 a věříme, že tento krok povede k posílení postavení žen v plochodrážním sportu,“ uvedl Ondrašík.

Podle Šťovíčka rozhodnutí české strany ocenil i prezident Mezinárodní motocyklové federace (FIM) Jorge Viegas. „Je to historický okamžik i pro FIM: Snažíme se podporovat zapojení žen do motorsportu na všech úrovní. Málokdy se ale stane, že se to podaří až na úrovni mistrovství světa,“ řekl šéf českého motorsportu.