Grand Prix v Brně se pojede i příští rok, potvrdil promotér šampionátu

Zalistovací poplatek na získání licence pro pořádání závodů se zvýší z letošních asi 111 milionů korun zhruba na 120 milionů. Podle Šimka by měl stát poskytnout přes ministerstvo pro místní rozvoj 55 milionů korun na zabezpečení akce. „Dále Jihomoravský kraj zahrnul do návrhu rozpočtu pro rok 2020 na podporu této akce částku 30 milionů a ze strany města Brna je příslib částky ve stejné výši,“ uvedl Šimek. Vyjádření města ČTK zjišťuje.

Letos počtvrté závody uspořádal spolek kraje a města. Loni i letos se opozdil s platbami Dorně, a proto byly závody v ohrožení. Dorna je sice zařadila na příští rok do kalendáře, avšak označila je hvězdičkou, což znamenalo podmínku uhrazení všech závazků. „Spolek má v současné době vyrovnané všechny pohledávky vůči Dorně. Podmínky, za kterých by mohla být uzavřena smlouva na konání tohoto závodu v příštích pěti letech, bude předmětem dalších jednání,“ řekl Šimek.

Už v září se na brněnském zastupitelstvu mluvilo o tom, že Dorna chce od roku 2021 zdvojnásobit zalistovací poplatek na devět milionů eur (asi 230 milionů korun). Primátorka Markéta Vaňková (ODS) k tomu tehdy uvedla, že pokud by se takový černý scénář naplnil a nepodařilo by se vyjednat se státem vyšší podporu než současných 55 milionů, nebylo by v možnostech města a kraje dostát závazkům a mohlo by to znamenat konec Velké ceny v Brně.