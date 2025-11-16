Skvělý závod na závěr. Salač dojel ve Valencii pátý, šampionem je Moreira

Hned v prvním kole spadl po kolizi s Danielem Muňozem Belgičan Barry Baltus, o třetí příčku v celkovém pořadí MS ho to ale nepřipravilo. Salač se po startu z 13. místa prodral na osmou pozici i před lídra šampionátu Moreiru, posléze předjel také jeho španělského konkurenta v boji o titul Manuela Gonzáleze. Ten nakonec závod nedokončil a Moreira tak měl trofej jistou už dlouho před cílem.
Salač se posouval dál a nakonec vyrovnal své nejlepší letošní umístění z červnové Velké ceny Aragonie. V celkovém pořadí MS zůstal šestnáctý stejně jako loni, jeho maximem je 11. místo z předloňské sezony.
Závod Moto3 se jel bez mistra světa Josého Antonia Ruedy, zraněného po pádu ve Velké ceně Malajsie. Těsný souboj pětičlenné vedoucí skupiny ovládl jeho španělský krajan Adrián Fernández.
V královské kategorii MotoGP vyjede z pole position Ital Marco Bezzecchi. Už jistý mistr světa Španěl Marc Márquez kvůli zranění ve Valencii rovněž chybí.
Velká cena Valencie
závěrečný závod mistrovství světa silničních motocyklů:
Moto3: 1. Adrián Fernández (Šp./Honda) 32:48,909, 2. Carpe (Šp./KTM) -0,286, 3. Furusato (Jap./Honda) -0,109, 4. Pini (It./KTM) -0,397, 5. Quiles -0,448, 6. Piqueras (oba Šp./KTM) -5,844.
Pozn.: Původně druhý Furusato dostal trest (ztráta jednoho místa) za překročení limitu trati v posledním kole.
Konečné pořadí MS (po 22 závodech): 1. Rueda (Šp./KTM) 365, 2. Piqueras 281, 3. Quiles 274, 4. Carpe 215, 5. Muňoz (Šp./KTM) 197, 6. Kelso (Austr./KTM) 193.
Moto2: 1. Guevara (Šp./Boscoscuro) 34:19,229, 2. Holgado (Šp./Kalex) -0,717, 3. Ortolá (Šp./Boscoscuro) -2,327, 4. Veijer (Niz./Kalex) -2,888, 5. Salač (ČR/Boscoscuro) -5,714, 6. Arenas (Šp./Kalex) -7,867.
