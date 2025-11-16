Skvělý závod na závěr. Salač dojel ve Valencii pátý, šampionem je Moreira

Filip Salač dojel v závěrečném závodu mistrovství světa kategorie Moto2 ve Valencii na pátém místě a vyrovnal svůj nejlepší letošní výsledek. Mistrem světa je jako první Brazilec v historii Diogo Moreira, kterému stačilo 11. místo. Zvítězil Španěl Izan Guevara.

Filip Salač v kvalifikaci na Velkou cenu Valencie. | foto: ČTK

Hned v prvním kole spadl po kolizi s Danielem Muňozem Belgičan Barry Baltus, o třetí příčku v celkovém pořadí MS ho to ale nepřipravilo. Salač se po startu z 13. místa prodral na osmou pozici i před lídra šampionátu Moreiru, posléze předjel také jeho španělského konkurenta v boji o titul Manuela Gonzáleze. Ten nakonec závod nedokončil a Moreira tak měl trofej jistou už dlouho před cílem.

Diogo Moreira ve Velké ceně Valencie.

Salač se posouval dál a nakonec vyrovnal své nejlepší letošní umístění z červnové Velké ceny Aragonie. V celkovém pořadí MS zůstal šestnáctý stejně jako loni, jeho maximem je 11. místo z předloňské sezony.

Závod Moto3 se jel bez mistra světa Josého Antonia Ruedy, zraněného po pádu ve Velké ceně Malajsie. Těsný souboj pětičlenné vedoucí skupiny ovládl jeho španělský krajan Adrián Fernández.

V královské kategorii MotoGP vyjede z pole position Ital Marco Bezzecchi. Už jistý mistr světa Španěl Marc Márquez kvůli zranění ve Valencii rovněž chybí.

Velká cena Valencie

závěrečný závod mistrovství světa silničních motocyklů:

Moto3: 1. Adrián Fernández (Šp./Honda) 32:48,909, 2. Carpe (Šp./KTM) -0,286, 3. Furusato (Jap./Honda) -0,109, 4. Pini (It./KTM) -0,397, 5. Quiles -0,448, 6. Piqueras (oba Šp./KTM) -5,844.

Pozn.: Původně druhý Furusato dostal trest (ztráta jednoho místa) za překročení limitu trati v posledním kole.

Konečné pořadí MS (po 22 závodech): 1. Rueda (Šp./KTM) 365, 2. Piqueras 281, 3. Quiles 274, 4. Carpe 215, 5. Muňoz (Šp./KTM) 197, 6. Kelso (Austr./KTM) 193.

Moto2: 1. Guevara (Šp./Boscoscuro) 34:19,229, 2. Holgado (Šp./Kalex) -0,717, 3. Ortolá (Šp./Boscoscuro) -2,327, 4. Veijer (Niz./Kalex) -2,888, 5. Salač (ČR/Boscoscuro) -5,714, 6. Arenas (Šp./Kalex) -7,867.
Konečné pořadí MS (po 22 závodech): 1. Moreira (Braz./Kalex) 286, 2. González (Šp./Kalex) 257, 3. Baltus (Belg./Kalex) 232, 4. Canet (Šp./Kalex) 227, 5. Dixon (Brit./Boscoscuro) 224, 6. Holgado 208, ...16. Salač 94.

14:00 MotoGP.

NHL na slavnostní akci ve Stockholmu ocenila torontskou legendu Sundina

Hokejové legendy přišly ve Stockholmu pogratulovat Matsi Sundinovi při udělení...

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Legendy světového hokeje Nicklas Lidström, Jari Kurri a Mats Sundin mají po akci NHL Global Series 2025 nové pojítko. Po prvních dvou jmenovaných byl letos jako třetí významný hráč historie oceněn...

16. listopadu 2025  9:55

Americká posila Rytířů: Tady se fandí 24/7, paráda! Extraliga je podobná AHL

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga....

Debut snů díky dvěma gólovým asistencím. Nejlepší hráč zápasu na straně Kladna. Setkání s Tomášem Plekancem a Jaromírem Jágrem. Jako v říši divů si musel po své extraligové premiéře, páteční vítězné...

16. listopadu 2025  9:49

