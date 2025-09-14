Salač v Misanu skončil bez bodů, Marc Márquez má blízko k titulu v MotoGP

V MotoGP si pád v sobotním sprintu vynahradil dalším vítězstvím Marc Márquez a už za dva týdny v Japonsku může zpečetit zisk sedmého titulu v královské třídě.
Závod Moto2 vyhrál Ital Celestino Vietti a v 16. dílu šampionátu se stal v prostřední kubatuře letos už desátým různým vítězem. Sám se dočkal poprvé od loňské listopadové Velké ceny Malajsie a celkově podesáté v kariéře. Na stupních vítězů jej doplnili Belgičan Barry Baltus a španělský vítěz kvalifikace Daniel Holgado. Lídr průběžného pořadí Manuel González ze Španělska skončil šestý. Salač se v celkové klasifikaci propadl z 13. místa na patnácté.
„Nejhorší víkend letošního roku. Měl jsem dobrý odpich na startu, ale pak jsem se tam zasekl,“ řekl televizi Nova Sport Salač. V jednu chvíli i vypadl z první dvacítky, ale podařilo se mu do ní vrátit. „Tempo pak nebylo nejlepší, ale cítil jsem se mnohem lépe než včera a předevčírem, což je důležité,“ pokračoval.
Připustil, že jeho výkon ovlivnily následky těžkého pádu, který utrpěl před týdnem v Barceloně. „Nebylo mi to příjemné, kór když jsem startoval, kde jsem startoval. Furt jsem čekal ránu zezadu...“ líčil třiadvacetiletý jezdec. „Je to sedm dní od toho otřesu, byl jsem rád, že jsem to dojel. Musím se dát do kupy, hlava nebyla úplně stoprocentní, nemohl jsem se úplně soustředit a teď mám hodně velkou migrénu,“ přiznal.
Marc Márquez se po startu ze čtvrtého místa podobně jako ve sprintu záhy zavěsil za vítěze kvalifikace Marca Bezzecchiho a ve 12. z 27 kol jej předjel. Zatímco v sobotu krátce po posunu do čela skončil na zemi, tentokrát už chybu neudělal. Před domácím jezdcem projel cílem s více než půlsekundovým náskokem. Třetí skončil Álex Márquez, který jako jediný ještě teoreticky může bratra připravit o titul, jeho ztráta vzrostla šest závodů před koncem na 182 bodů.
Třetí muž pořadí Francesco Bagnaia po nepovedeném sprintu skončil v Misanu po pádu bez bodu a Bezzecchi už se k němu přiblížil na rozdíl osmi bodů.
Třídu Moto3 ovládl poosmé v sezoně José Antonio Rueda ze Španělska a upevnil si pozici lídra. V těsném dojezdu nechal za sebou krajany Máxima Quilese a Adriána Fernándeze. Rueda na výhru čekal tři závody, dosud nejdéle v sezoně.
Po závodech v Misanu, kde dnes pořadatelé s promotérskou společností Dorna oznámili prodloužení smlouvy na konání Grand Prix do roku 2031, se seriál přesune na dalších čtyři Velké ceny mimo Evropu. Pokračovat bude za dva týdny v Japonsku. Na starý kontinent se motocyklový šampionát vrátí na listopadové finále v Portimau a ve Valencii.
Velká cena San Marina v Misanu
závod mistrovství světa silničních motocyklů
Moto3: 1. Rueda 33:48,906, 2. Quiles (oba Šp./KTM) -0,113, 3. A. Fernández (Šp./Honda) -0,117, 4. Kelso (Austr./KTM) -0,164, 5. Piqueras (Šp./KTM) -0,456, 6. Perrone (Arg./KTM) -0,936.
Moto2: 1. Vietti (It./Boscoscuro) 35:03,863, 2. Baltus (Belg./Kalex) -0,747, 3. Holgado (Šp./Kalex) -3,911, 4. Moreira (Braz./Kalex) -4,246, 5. Agius (Austr./Kalex) -7,973, 6. González (Šp./Kalex) -8,394, ...18. Salač (ČR/Boscoscuro) -22,379.
MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Ducati) 41:20,898, 2. Bezzecchi (It./Aprilia) -0,568, 3. Á. Márquez (Šp./Ducati) -7,734, 4. Morbidelli -10,379, 5. Di Giannantonio (oba It./Ducati) -11,330, 6. Aldeguer (Šp./Ducati) -16,069.