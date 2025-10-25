Salač, který kvůli zranění ramena vynechal minulý závod v Austrálii, si v pátek jako jedenáctý muž tréninku zajistil účast rovnou ve druhé části kvalifikačních jízd. V ní dnes na suverénně nejrychlejšího Daniela Holgada ze Španělska ztratil 1,2 sekundy.
V MotoGP patřil dnešní program Francescu Bagnaiovi z Itálie. Dvojnásobný mistr světa nejprve ovládl kvalifikaci a poté triumfoval i ve sprintu, ve kterém si připsal druhý úspěch v aktuální sezoně.
Na druhé příčce dojel Španěl Álex Márquez a v předstihu si zajistil titul vicemistra světa. Jeho starší bratr a již jistý šampion Marc v Malajsii po operaci ramena nestartuje a vynechá i dva zbývající závody v Portugalsku a Valencii.
Velká cena Malajsie
závod mistrovství světa silničních motocyklů v Sepangu - kvalifikace:
MotoGP: 1. Bagnaia (It./Ducati) 1:57,001, 2. Á. Márquez (Šp./Ducati) -0,016, 3. Morbidelli (It./Ducati) -0,159.
09:00 sprint.
Moto2: 1. Holgado (Šp./Kalex) 2:02,858, 2. Baltus (Belg./Kalex) -0,562, 3. Dixon (Austr./Boscoscuro) -0,591, ...15. Salač (ČR/Boscoscuro) -1,221.
Moto3: 1. Almansa (Šp./Honda) 2:09,846, 2. Furusato (Jap./Honda) -0,094, 3. Rueda (Šp./KTM) -0,230.