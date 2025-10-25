Salač v Sepangu odstartuje z páté řady, v kvalifikaci obsadil 15. místo

Český motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny Malajsie z páté řady. V kvalifikaci třídy Moto2 na okruhu v Sepangu obsadil 15. místo.

Filip Salač (12) v kvalifikaci třídy Moto2 na okruhu v Sepangu. | foto: Profimedia.cz

Salač, který kvůli zranění ramena vynechal minulý závod v Austrálii, si v pátek jako jedenáctý muž tréninku zajistil účast rovnou ve druhé části kvalifikačních jízd. V ní dnes na suverénně nejrychlejšího Daniela Holgada ze Španělska ztratil 1,2 sekundy.

V MotoGP patřil dnešní program Francescu Bagnaiovi z Itálie. Dvojnásobný mistr světa nejprve ovládl kvalifikaci a poté triumfoval i ve sprintu, ve kterém si připsal druhý úspěch v aktuální sezoně.

Na druhé příčce dojel Španěl Álex Márquez a v předstihu si zajistil titul vicemistra světa. Jeho starší bratr a již jistý šampion Marc v Malajsii po operaci ramena nestartuje a vynechá i dva zbývající závody v Portugalsku a Valencii.

Velká cena Malajsie

závod mistrovství světa silničních motocyklů v Sepangu - kvalifikace:

MotoGP: 1. Bagnaia (It./Ducati) 1:57,001, 2. Á. Márquez (Šp./Ducati) -0,016, 3. Morbidelli (It./Ducati) -0,159.

09:00 sprint.

Moto2: 1. Holgado (Šp./Kalex) 2:02,858, 2. Baltus (Belg./Kalex) -0,562, 3. Dixon (Austr./Boscoscuro) -0,591, ...15. Salač (ČR/Boscoscuro) -1,221.

Moto3: 1. Almansa (Šp./Honda) 2:09,846, 2. Furusato (Jap./Honda) -0,094, 3. Rueda (Šp./KTM) -0,230.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Ostuda, trapas... Vše je špatně! V Bostonu se kají, tým okolo Pastrňáka je opět v krizi

Sezonu načali skvěle. Třemi vítězstvími chtěli odborníkům ukázat, jak umějí vzdorovat nelichotivým predikcím. Teď ale opakovaně zaznívají negativní slova. A mezi nimi vyčnívá jeden výraz....

Kulich pomohl k výhře Buffala gólem a asistencí, Ovečkin dal 899. gól v NHL

Útočník Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k domácí výhře hokejistů Buffala nad Torontem 5:3. Sabres zvítězili ve čtyřech z posledních pěti utkání. Nejlepší střelec soutěže Alexandr Ovečkin...

25. října 2025,  aktualizováno  9:16

Nosková si po odstoupení Rybakinové zahraje v Tokiu o titul. Vyzve Bencicovou

Tenistka Linda Nosková je na turnaji v Tokiu krok od druhé trofeje z okruhu WTA. V semifinále se měla utkat s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu, ale někdejší wimbledonská šampionka ještě před utkáním...

25. října 2025  7:33,  aktualizováno  8:56

Messi na úvod play off MLS zařídil dvěma góly výhru Miami nad Nashvillem

Lionel Messi v úvodním zápase prvního kola play off MLS pomohl fotbalistům Interu Miami dvěma góly k domácí výhře 3:1 nad Nashvillem. Druhé utkání série hrané na dvě vítězství je na programu za týden.

25. října 2025  8:38

Audette, nový kladenský hrdina: Můj táta hrál s Plekancem, i já ho potkal

První dvougólový večer v extralize, šest tref v nové sezoně i soutěži, místo v elitní lajně po boku dalších zahraničních akvizic. Kdo je Daniel Audette, nový tahoun hokejového Kladna? Syn bývalého...

25. října 2025  8:37

Krejčí pomohl v NBA pěti body k vítězství Atlanty. Dončič zářil, překvapil Portland

Vít Krejčí v prvním startu v sezoně NBA zaznamenal za 13 minut hry pět bodů a slavil s basketbalisty Atlanty vítězství 111:107 v hale Orlanda. Český reprezentant, jenž působí v zámořské lize pátým...

25. října 2025  8:18

Ikona NFL Aaron Rodgers promluvila o konci kariéry. Plánuje velký návrat domů

Legendární quarterback Aaron Rodgers zahájil v září za Pittsburgh Steelers už svou 21. sezonu v NFL, nyní však poprvé promluvil o konci kariéry. Rodgerse v posledních letech provázela zranění i...

25. října 2025

Ve druhém tréninku v Mexiku zajel nejrychlejší čas obhájce titulu Verstappen

Ve druhém tréninku na Velkou cenu Mexika vozů formule 1 byl nejrychlejší nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu. Úřadující mistr světa zaznamenal na okruhu bratrů Rodríguezových o 153 tisícin...

25. října 2025  7:52

Pracant bez nálepky. Hyský se vyškrábal z přeboru a podruhé za život vyplenil Řím

Premium

Neuhodli byste, s jakým číslem odehrál životní zápas. Zrovna on, stoper, tvrďák, žádný velký hračička a technik. Slavia tehdy, v březnu 1996, proti domácímu superfavoritovi AS Řím vyběhla nezvykle v...

25. října 2025

Ženy patří do postele a kuchyně, dráždil Riggs. S Kingovou se před smrtí spřátelil

Šovinistické prase. Tímto výrazem se často sám vychloubal, rozhodně se netajil tím, že respekt k druhému pohlaví mu nic neříká. Americký tenista Bobby Riggs zemřel přesně před třiceti lety, 25. října...

25. října 2025

West Ham pokračuje v trápení, se Součkem v sestavě nestačil v předehrávce na Leeds

V pondělí dohrávkou zakončil osmé kolo anglické fotbalové ligy, teď předehrávkou odstartoval to deváté. West Ham, v jehož sestavě nechyběl do 65. minuty ani český záložník Tomáš Souček, ale na půdě...

24. října 2025  20:50,  aktualizováno  23:23

