Márquez je posedmé mistrem světa MotoGP, Salač dojel v Japonsku třináctý

V kategorii Moto2 zvítězil Španěl Daniel Holgado před Salačovým týmovým kolegou Jakem Dixonem.
Dvaatřicetiletý Márquez má na prvním místě průběžného pořadí na kontě 541 bodů. Jeho mladší bratr Álex dnes dojel šestý a na druhé příčce na něj pět závodů před koncem seriálu ztrácí nedostižných 201 bodů.
Márquez titulem potvrdil nadvládu v probíhající sezoně. V dosavadních 17 závodech jedenáctkrát vyhrál a připsal si také tři druhá a jedno třetí místo. Přidal rovněž 14 triumfů ve sprintech.
Márquez ovládl královskou třídu poprvé od roku 2019 a završil velký návrat po několika nepovedených letech, ve kterých ho trápily zdravotní potíže a musel se podrobit několika operacím.
V MotoGP navázal na tituly z let 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019. Sedmi celkovými triumfy na druhém místě historického pořadí vyrovnal Valentina Rossiho, víc už má jen osminásobný mistr světa Giacomo Agostini.
Salač odstartoval až z 18. místa, ale od začátku se posouval vpřed a v polovině závodů byl třináctý. V závěru sice ještě jednu příčku ztratil, ale dvě kola před koncem se dokázal na 13. místo vrátit.
Třiadvacetiletý Salač bodoval po dvou závodech. Před dvěma týdny v San Marinu obsadil 18. příčku, před tím jezdec stáje Elf Marc VDS po nepříjemném pádu nedokončil Velkou cenu Katalánska.
V průběžném pořadí je Salač s 82 body čtrnáctý. Vede Manuel González (238), který v Motegi skončil na páté příčce. Druhý je se ztrátou 34 bodů dnes třetí Brazilec Diogo Moreira.