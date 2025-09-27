Salač měl pád a do Velké ceny Japonska odstartuje ze šesté řady

Salačovi se nevydařil páteční trénink a po 15. příčce musel už do první části kvalifikace. Z ní postoupil jako čtvrtý do druhé fáze, ale poté upadl. Na trať se ještě vrátil, jenže lepší než poslední osmnáctý čas už nezvládl. Do Motegi přijel český motocyklista jako patnáctý muž průběžného pořadí MS. Z pole position v neděli vyrazí Španěl Manuel González, lídr šampionátu.
V MotoGP vyhrál kvalifikaci a následně i sprint dvojnásobný šampion Ital Francesco Bagnaia. Druhým místem se opět přiblížil sedmému titulu mistra světa v královské kategorii a devátému celkově jeho týmový kolega Márquez, jenž ztratil 1,842 sekundy.
Dvaatřicetiletý Španěl zvýšil vedení v šampionátu před mladším bratrem Álexem, jenž dnes na 10. místě nebodoval, už na 191 bodů. V neděli bude Marc slavit titul, pokud neztratí na Álexe víc než šest bodů.
V kvalifikaci Bagnaia vytvořil rekord okruhu 1:42,911 a dočkal se první pole position od červencové Grand Prix v Brně. Márquez byl třetí.
Velká cena Japonska
závod mistrovství světa silničních motocyklů v Motegi:
Kvalifikace:
Moto2: 1. González 1:47,925, 2. Holdago (oba Šp./Kalex) -0,132, 3. Alonso (Kol./Kalex) -0,204, ...18. Salač (ČR/Boscoscuro) -1,618.
MotoGP: 1. Bagnaia (It./Ducati) 1:42,911, 2. Mir (Šp./Honda) -0,092, 3. M. Márquez (Šp./Ducati) -0,132.
Sprint: 1. Bagnaia 20:59,110, 2. M. Márquez -1,842, 3. Acosta (Šp./KTM) -3,674.
Průběžné pořadí MS: 1. M. Márquez 521, 2. Á. Márquez (Šp./Ducati) 330, 3. Bagnaia 249, 4. Bezzecchi (It./Aprilia) 229, 5. Acosta 195, 6. Morbidelli (It./Ducati) 185.