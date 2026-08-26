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Gondík bude v Mostě závodit v NASCAR: Nejsem Verstappen, vím, kam patřím

Petr Bílek
  14:25
Lékař Tomáš Šebek (uprostřed) a Dalibor Gondík (vpravo) se projel v autě, s ...

Lékař Tomáš Šebek (uprostřed) a Dalibor Gondík (vpravo) se projel v autě, s nímž Martin Doubek jezdí sérii NASCAR. | foto: Jan Altner

Dalibor Gondík se v Mostě projel i v historickém voze.
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Startovní číslo 17, jméno pilota Dalibor Gondík, stáj Hendriks Motorsports, vůz Ford Mustang. Ne, známý herec, moderátor a muzikant se neminul povoláním. Po mosteckém autodromu se bude prohánět přímo v závodě EuroNASCAR, neboť vlastní jezdeckou licenci.

„Neřekli mi, že to auto nemá dveře a dovnitř se leze okýnkem. Smáli se, že jsem trouba, což je pravda,“ bavil se bavič Gondík při prázdninovém testování pod Hněvínem.

Na 4 212 metrů dlouhém okruhu bude kroužit v páteční kategorii Rookie Challenge během víkendu Czech Truck & NASCAR Prix. Nejde o přímé závody nováčků kolo na kolo, ale hodnotí se kombinace rychlosti a pravidelnosti v měřených kolech.

„Když jsem v Mostě jel Octavia Cup, učil mě Petr Fulín starší, že nejdůležitější je konzistence,“ naslouchal Gondík legendě. „Tvrdil: Když pojedeš jedno kolo rychlé, jedno pomalé, je to pro mě znak, že nevíš, co máš na trati dělat. Neřeš čas a jeď jedno kolo jako druhé.“

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Podobnou radu dostal rodák ze Sokolova i před 22 lety, kdy sedlal motokáry. „Už tenkrát mi můj kouč říkal: Nejezdi rychle, jezdi pořád stejně. Ono se to časem zrychlí, budeš později brzdit, dřív přidávat plyn,“ čerpal umělec zkušenosti od mazáků. „V autě NASCAR se musí držet narovnaný volant a až pak naložit plyn, protože to je zadokolka. Jinak je to velká zábava. Cítil jsem, že se zadku chce dopředu.“

Nováčci řídí identické, těžké americké vozy s motory V8 o výkonu 400 koní bez elektronických asistentů. „Vývojově je to staré auto, takový poctivý starý železný vehikl, který má výkon a dokáže zastavit. Což je u některých civilních amerických aut problém,“ popsal Gondík závodní stroj, který v zámoří patří mezi kultovní. „Je zážitek ho řídit. Auto je osmiválcové, atmosférické, má senzační brzdy. Vypadá jako dodávka, ovládá se jako motokára.“

Ani krkolomný vstup okýnkem, a tudíž i problematický únik Gondíkovi nevadí. „Jsem zvyklý, rallye auto je podobně klaustrofobické,“ nevyděsilo ho to. „Spíš z něj není vidět, to mě trošku překvapuje. Možná je to tím, že jsem malý a sedím nízko. Neumím si představit v tom jezdit na oválu ve vysokých rychlostech, stranové přetížení musí být hrozné.“

Bratr Adély Gondíkové a švagr dalšího herce Jiřího Langmajera prý zná severočeský okruh nazpaměť. „Most je krásně umotaný, v Brně bych se bál, tam neustále držíte plný plyn, strašný, tady je aspoň nějaká zatáčka,“ oblíbil si trať v místě bývalého povrchového hnědouhelného dolu Vrbenský. „Jedna věc je, že trefíte od startu do cíle, druhá držet plyn na podlaze.“

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Zdálo se, že Gondíkovým soupeřem bude i slavné jméno, Brazilec Nelson Piquet junior. Tedy syn trojnásobného mistra světa formule 1, který sám v královně motorsportu nasbíral 28 startů za stáj Renault. V Mostě figuroval ve startovní listině i mezi nováčky, ale nakonec jel jen v hlavní třídě V8GP.

Pro tvář českého showbyznysu to bude zajímavé srovnání se závodníkem z extratřídy. „Máme se bavit o časech?“ nadhodil Gondík a pomohl si příměrem se čtyřnásobným mistrem světa formule 1. „Když Max Verstappen přijel na německou Nordschleife, jel úplně stejně rychle jako specialisté, kteří tam odkroužili 8 000 kol. Jenže to je Verstappen. Já každé ráno vysílám v rozhlase. Vím, kam patřím. Věděl jsem to v rallye i v motokárách.“

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