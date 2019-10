Tatínci soupeřů těžce skousávali, že jsem žena, říká špičková závodnice

Jak se stane, že malá holka místo toho, aby si hrála s panenkami a měla takové ty holčičí zájmy, začne jezdit motokáry?

Začalo to tak, že jsem byla s rodiči na dovolené v Chorvatsku a jezdili jsme k moři okolo motokárové půjčovny. Koukala jsem se na ni z okýnka a přála jsem si to zkusit. Jednou jsme tam zastavili, svezla jsem se a nemohli mě z motokáry dostat ven, chtěla jsem pořád jezdit. Museli jsme pak do půjčovny jezdit každý den. Všiml se mě i majitel, líbilo se mu, jak jezdím, a přišel za mými rodiči s tím, že kdybychom chtěli, tak se v motokárách jezdí různé závody a že by nám s tím pomohl. S rodiči jsem vyrazila podívat se na závody mistrovství České republiky a následující sezónu jsem už začala jezdit. Poprvé jsem v motokáře seděla v pěti letech, a protože závodní licenci jsem mohla mít až od osmi let, do té doby jsem pořád trénovala.