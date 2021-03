O osmý titul! Dál se nedívám, říká šampion formule 1 Hamilton

I proto se na více než měsíc stal formálně bez angažmá, jeho sedačka u Mercedesu „zela prázdnotou“ a několik týdnů se řešila jeho budoucnost v F1. Než se v únoru se stájí domluvil na nové smlouvě.

Podle BBC mu vynese více než miliardu korun, avšak je podepsána na pouhý rok. „Chtěl jsem to tak, protože žijeme v dost nepředvídatelném období. Navíc mám štěstí, že jsem dosáhl většiny věcí, o kterých jsem snil, takže nemusím plánovat příliš dopředu.“

Když si nasadím helmu a vyjedu z garáže, mám pořád stejný úsměv. To je dobré znamení. Lewis Hamilton

Je mu 36 let, za tři týdny rozjede v Bahrajnu svou 15. závodní sezonu a na jejím konci se čeká osmý – rekordní – titul mistra světa. Co bude pak? Nejspíš další kolo vyjednávání, spekulací. Ovšem Brit tvrdí, že výsledek šampionátu nikterak neovlivní jeho rozhodování, zda v F1 zůstat a dál posouvat hranice triumfů.

„Začal jsem závodit, protože je to věc, kterou skutečně miluji, a věřím, že tomu tak vždycky bude. Kdybych závodění nemiloval, ale toužil jen po uznání a titulech, byla by to špatná cesta. Ano, chci dál vyhrávat, ale není to rozhodující faktor, jestli v F1 zůstanu i příští rok,“ říkal Hamilton v týdnu, když jeho tým představoval nový monopost W12.

„Když si nasadím helmu a vyjedu z garáže, mám pořád stejný úsměv. To je dobré znamení.“

Znovu při prezentaci jeho mnohá slova nebyla o samotné F1, ale o současném světu i dění. A tak Brit vysvětloval, že nový kontrakt s Mercedesem na svých sociálních sítích přešel jen obyčejným oznámením, protože mu nepřišlo vhodné, aby teď, když mnozí bojují s covidem a řeší existenční potíže, on oslavoval štědrou smlouvu. Opět jeho vůz zůstane v černé barvě, tentokrát ale jeho symbolem nebude boj za rovnoprávnost, nýbrž rozmanitost.

„V minulosti šlo hlavně o vítězství. Loni jsme poukazovali na rovnost, teď na rozmanitost a musíme udělat všechno pro to, aby byly učiněny potřebné kroky. Změny nenastanou přes noc,“ tvrdí Hamilton.

A rozmanitá má být i letošní F1.

Je samozřejmě jasné, že momentálně lze jen těžko předvídat, zda skutečně půjde (nejen) v ní vše podle nalajnovaných představ.

Ovšem loni se F1 jako jeden z prvních sportů dokázala uzavřít do bubliny a restartovat sezonu. V této si dokonce naplánovala 23 klání, což nikdy dřív nebylo, a zvažuje další novinku. Místo sobotních kvalifikací by alespoň při třech Velkých cenách – v Kanadě, Itálii a Brazílii – ráda zařadila 100kilometrové sprinty (jezdci by se do nich seřadili podle páteční předkvalifikace), které by následně určily pořadí na startu i v nedělním hlavním klání.

To v konzervativním šampionátu, jakým F1 je, rozpoutalo hlasitou diskusi, ovšem mezi zastánce se řadí Toto Wolff, šéf Mercedesu, a tedy nejsilnější zákulisní hráč v padoku.

„Sprintové závody jsou zajímavým experimentem, který musíme zkusit. Určitě to bude pro mnohé kontroverzní, ale když to otestujeme ve třech závodech, pochopíme, zda jde o správnou cestu.“

Nesouhlasí však třeba Sebastian Vettel, čtyřnásobný šampion, který letos bude závodit za Aston Martin. „Nedává to smysl. Proč bychom měli mít před finále předehru?“