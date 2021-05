Ferrari vyvinilo Leclerca: závada s havárií nesouvisela

Na kontě měl nejlepší kvalifikační čas, ale v zádech zrychlujícího Maxe Verstappena. Charles Leclerc musel zrychlit. Do posledního kola dá vše! Průjezd kolem bazénu mu však nevyšel. Ve složité zatáčce kousek od autobusové zastávky, z níž jako kluk každý den odjížděl do školy, se otřel o svodidla, urazil zavěšení pravého předního kola a potom se už jen přes obrubník řítil do svodidel.



Zablokovaná trať, konec kvalifikace a konec nadějí pro jeho soupeře i Maxe Verstappena. Leclerca už nikdo nemohl překonat. Stejně jako před patnácti lety Michaela Schumachera, který po dosažení nejlepšího času zablokoval dráhu. Jenže tehdejší hvězda stejné stáje, tedy Ferrari, auto nepoškodila. Němec „chyboval“ záměrně a zákonitě hned poté přišel trest. Třiadvacetiletý Leclerc nehodu neplánoval, přesto ho také nakonec čekal trest. A horší než tehdy Schumachera, který do závodu z poslední příčky odstartoval a vydobyl alespoň páté místo.



„Vždy jsem tady měl smůlu,“ konstatoval Leclerc po kvalifikaci svého domácího závodu, který nikdy nedokázal dojet až do cíle. „Je škoda, že jsem skončil ve svodidlech. Ale to kolo předtím bylo skvělé.“

To mu však nebylo nic platné. Nejdřív tým Ferrari po opravě vozu a detailní kontrole konstatoval, že převodovka je v pořádku. Což bylo zásadní. Nemusel čelit výměně, která by znamenala odsun o pět míst na startu zpět. Při nájezdu na startovní rošt však bylo zle: „Nenene, převodovka, kluci,“ hlásil v neděli po obědě do vysílačky třiadvacetiletý závodník. A na opravu už nebyl čas.



V té chvíli si zoufal a zlobil se sám na sebe - havárií zničil šance na vítězství. „Je to hrozně těžké přijmout, smůla tady je obrovská. Je mi líto našich mechaniků, kteří udělali vše pro to, aby auto bylo v pořádku,“ litoval Leclerc.

Charles Leclerc z Ferrari (vlevo) s princem Albertem II. Monackým (uprostřed) před startem Grand Prix Monaka

Viníkem však nebyl on. Pár hodin po závodě tým zveřejnil informace, podle kterých nehoda za závadu vozu nemohla. Porouchaná nebyla převodka, ale hnací hřídel. Tedy část vozu, která při havárii nebyla poškozena, a tedy ani neprošla po kvalifikaci detailní kontrolou.



„Ještě je třeba detailně pochopit, co se stalo. Závada je na hnací hřídeli na levé straně vozu. Takže to není převodovka ani není jasné, zdali k poškození došlo při nehodě. Možná to s ní nijak nesouvisí,“ vysvětloval šéf Scuderie Mattia Binotto.

Když byl dotázán, zdali závada mohla mít vliv i na havárii samotnou, Binotto nechtěl spekulovat. „Ne, počkejme na analýzy. Musíme dát dohromady všechna data, ale tohle není pravděpodobné.“



Je tedy dost dobře možné, že Leclerc by závod nevyhrál, ani kdyby k havárii v kvalifikaci nedošlo. Což je asi další důkaz nekonečné smůly v jeho domácím závodě.