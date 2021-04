V Kanadě letos formule 1 opět nebude, závod nahradí turecká Grand Prix

Do Kanady se měla královská třída přesunout v týdnu po Velké ceně Ázerbájdžánu v Baku, ale konání závodu bylo vzhledem k opatřením v zemi - a zejména povinné čtrnáctidenní karanténě pro cizince - dopředu nejisté. Oba neuskutečněné ročníky vedení F1 kanadským pořadatelům nahradí v následujících letech, Montreal by tak měl být součástí kalendáře až do roku 2031.

Turecko zaskočí v mistrovství světa jako náhradní pořadatel stejně jako vloni, kdy listopadový závod v Istanbulu vyhrál mistr světa Lewis Hamilton. Aktuální kalendář tak nadále tvoří rekordních 23 Velkých cen. O nadcházejícím víkendu je na programu jako třetí v pořadí portugalská Grand Prix v Portimau.