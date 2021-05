Konečně! Ricciardo se přetahoval s rychlíky a poprvé uspěl s mclarenem

Základem je start. Bleskový odpich a bezchybná orientace v prvních zatáčkách. Obzvlášť v Barceloně, kde je předjíždění většinou jenom nesplnitelným snem, je začátek zásadní. A Ricciardovi vyšel na výbornou - protáhl se kolem Carlose Sainze s ferrari, nechal za sebou Estebana Ocona s vozem alpine a udržel za sebou Sergia Péreze. Začínal na pátém místě.



„Všechna auta kolem mě byla rychlejší, takže dostat se vpřed na startu pro mě bylo zcela zásadní,“ komentoval Ricciardo. Díky tomu jsem mohl být nakonec v cíli šestý,“ komentoval průběh známý smíšek.

Od prvních kol bylo jasné, že Pérez je rychlejší. Není divu, s vozem Red Bullu měl být v kvalifikaci více vpředu než na osmém místě. Ale zranění levého ramene a smyk v nevhodný okamžik mu nedaly šanci na lepší umístění.

V neděli už to byl „starý, dobrý“ Pérez. Jenže závod pro něj začínal za Ricciardem. Tedy za jedním z nejlepších obranářů celé formule 1. Vyzrát na něj a ještě v Barceloně, to byl nesnadný úkol i pro Mexičana, který sbírá předjížděcí manévry jako na běžícím páse.

46 kol. Tak dlouho za sebou Daniel Ricciardo (McLaren) držel při závodě v Barceloně Sergia Péreze (Red Bull).

Před Ricciarda se nesměl dostat strategií, protože kryl záda Verstappenovi, takže musel s výměnou pneumatik čekat déle než jeho soupeři. Ve třicátém kole, po návratu z pit lane, se zjevil opět těsně za zadním křídlem McLarenu.



„Sergio měl mnohem lepší auto než já a držet ho tak dlouho za sebou nebylo snadné. Sice mě nakonec předjel, ale jsem hodně spokojený s tím, co jsem předvedl. Jsem si jistý, že pro něj to žádná legrace nebyla. Ale musel jsem to zkusit.“

Sergio Pérez se nemohl spolehnout na strategii, musel čekat na Ricciardovu chybu. Ta nepřišla, ale ve 46. kole měl jeho soupeř pneumatiky už tak sjeté, že ho na cílové rovince robustním obloukem v první zatáčce dokázal objet. Australan poté zamířil do boxů.

„Tým mi naordinoval dvě zastávky a to byla správná strategie. Sice jsme ten plán vymysleli až v průběhu závodu, ale fungoval. Jen díky němu jsem dokázal za sebou udržet Carlose Sainze a získat šestou pozici. Také Ferrari bylo totiž v Barceloně rychlejší než my,“ popisoval situaci závodník.

Jak se bránil do 46. kola Pérezovi, musel koncem závodu odolávat Sainzovi. Tentokrát to byl boj úspěšný a Ricciardo šestou příčku udržel. Svou nejlepší v McLarenu, o dvě pozice před ambiciózním stájovým kolegou Landem Norrisem. Je to pro něj nový začátek?

„Ještě tam bylo hodně chyb. Zní to trochu bláznivě, ale stále se učím, jak z mého auto dostat co nejvíc. Konečně mám ale pocit, že jdeme správným směrem. Šesté místo je nejlepší, které jsme dnes mohli získat,“ dodal australský závodník.