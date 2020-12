Kolosálně jsme to podělali, uznal po Velké ceně Sáchiru šéf Mercedesu

Ačkoliv si Hamiltonův náhradník George Russell počínal jako mazák, kroužil v čele závodu bez jediné chyby a stejně jako mistr světa si za sebou vodil stájového kolegu Valtteriho Bottase, nakonec to vypadá, že bez šestinásobného šampiona nemá tým ani na stupně vítězů.

Russell odstartoval z druhého místa, ale hned se posunul před vítěze kvalifikace a dočasného týmového kolegu Valtteriho Bottase do čela a závod měl plně pod kontrolou. Po plánované výměně pneumatik drželi jezdci Mercedesu první dvě příčky a mířili do cíle. Bez Maxe Verstappena nemají letos na dráze rovnocenného soupeře.

Poté však dostal smyk nováček ve Williamsu Jack Aitken, urazil si o bariéru přední křídlo a to zůstalo ležet na trati. Na dráhu musel zpomalovací vůz a vedení Mercedesu zavelelo v 63. kole k taktické zastávce: Máme velký náskok, přesedláme na nové měkčí gumy. Bezpečnostní zastávka, která neměla nic změnit na pořadí.

„Ano, mohli jsme dojet na tvrdých gumách, ale měli jsme náskok a takové věci se běžně dělají. Můžete o tom diskutovat, ale já myslím, že to bylo absolutně správné rozhodnutí,“ vysvětlovat šéf stáje Toto Wolff.

Problémem není ani dvojitá zastávka, tedy odbavení dvěma týmy mechaniků dvou aut za sebou. Ty má Mercedes dokonale nacvičené a v závodech je běžně praktikuje. Bohužel došlo k nedorozumění.

„Selhaly nám vysílačky v garáži a jedna skupina mechaniků neslyšela pokyny. Přijelo auto, neměli instrukce a nasadili špatné gumy,“ vysvětlil Wolff.

Britský pilot George Russell z Mercedesu na tiskové konferenci před Velkou cenou Sáchiru F1.

Nepomohl tomu ani sám Russell, který přejel stání v boxech o půl metru a vrazil do muže se zvedákem. To možná stálo trochu času, ale horší bylo, že dostal na auto gumy připravené pro Bottasovo auto. Fin musel chvíli čekat, a když se dostal na řadu, mechanici zjistili, že pro něj nemají správné pneumatiky.

Po chvílích marné snahy rezignovaně vrátili na jeho vůz sjeté, bíle značené gumy. Bottas se vrátil na trať pátý a o kolo později se za něj zařadil i Russell, který se musel vrátit pro správné pneumatiky.

Fin byl pomalý, ale mladého Brita ani nevídaně zpackaný pit stop nerozhodil. Prohnal se kolem Bottase, předjížděl další soupeře a brzy se přiblížil vedoucímu Pérezovi. Už byl těsně za ním, když uslyšel ve vysílačce špatnou zprávu: Vrať se do boxů, máš defekt na zadním kole. Musíme ti dát nové gumy.

„Stáhli jsme ho z bezpečnostních důvodů. Mohli jsme zůstat na trati, ale myslím, že jsme rozhodli správně,“ uvedl Wolff.

„Zažil jsem závody, kde jsem přišel o vítězství, ale aby se to stalo dvakrát v jednom závodě... To je prostě neuvěřitelné,“ řekl Russell. „Dal jsem do toho všechno, měl jsem závod pod kontrolou a i po tom zpackaném pit stopu jsem věřil, že Sergia doženu. Jsem naprosto zdrcený, ale i neuvěřitelně pyšný a šťastný za šanci, kterou jsem dostal,“ dodal.

Za deváté místo si připsal první body a nejlepší výsledek v kariéře a skončil těsně za Bottasem. „Když jedete první závod za Mercedes, jedete skvěle, máte na dosah vítězství a nakonec to nedopadne, tak to je zbytečné komentovat. Bylo to emotivní. Ale tohle nebyla jeho poslední šance na vítězství. Narodila se nová hvězda,“ dodal Wolff na Russellovu adresu.

Šéf Mercedesu Toto Wolff

Přestože talentovaný Brit monopost Mercedesu neznal, přestože měl se svou vysokou postavu problémy dostat se do kokpitu, byl lepší než Bottas. Tedy nejen rychlý, ale také agresivní, přesný a ukázal několik ukázkových předjížděcích manévrů. Stejně jako to běžně dělá Lewis Hamilton a stejně jako to Bottas nedokáže.

Až na výsledek závodu to byl debut snů. Ale na pořadí v cíli v důsledku nezáleží. Michael Schumacher svůj první závod ve formuli 1 ani nedokončil, ale svým sebejistým počínám na trati na sebe upozornil manažery a příští Velkou cenu už seděl v rychlém benettonu.