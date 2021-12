Verstappen má titul, ale bylo vše v duchu pravidel? Mercedes podal protest

Lewis Hamilton a Max Verstappen dorazili do Abú Zabí se shodným počtem 369,5 bodu, o držiteli titulu letošního šampiona rozhodoval výsledek poslední závod sezony. Kdo bude lepší, má titul. Nizozemec vyhrál kvalifikaci, ale selhal na startu a propadl se na druhé místo. Snad by šel i na třetí, jak pomalý začátek měl. Kdyby mu záda nekryl obětavý týmový kolega Sergio Pérez.

Ještě v prvním kole Nizozemec na Brita zaútočil. Hamilton však vyjel mimo trať, zkrátil si šikanu, čímž si udržel vedení. První kontroverze byla na světě. „Jakoukoliv časovou výhodu projetím mimo trať Hamilton získal, následným zpomalením ji vrátil,“ oznámili sportovní komisaři. Celou situaci berou tak, že Hamilton byl v době manévru první, a tak první zůstal. Jen stačilo, aby poté počkal na Verstappena, aby ho zase dojel. Což skutečně udělal.

Ze strany Red Bullu hned přišly stížnosti, že obhájce titulu už byl v době manévru druhý, a tudíž měl soupeře pustit vpřed. Ředitel závodu Michael Masi ale odpověděl, že Verstappen vytlačil Hamiltona z trati a ten nemohl jet jinak.

To však nebylo nic proti dramatu, které se odehrálo v posledních šesti kolech. Kanaďan Nicholas Latifi neudržel auto v zatáčce a rozbil svůj williams o bariéru za únikovou zónou. Kvůli odklízení trosek monopostu musel na trať vyjet safety car.

Max Verstappen okamžitě zatočil potřetí do boxů a nechal si na auto nasadit nejměkčí, červeně značené pneumatiky. Záměr byl jasný - pokud bude závod restartován, objeví se díky zpomalovacímu vozu těsně za Hamiltonem. A to na nových, měkčích a výrazně rychlejších pneumatikách.

Všichni čekali - Mercedes i Red Bull. Vedení německé stáje tlačilo na to, aby se už nezávodilo, Red Bull samozřejmě potřeboval volnou trať. Hamilton už do boxů pro lepší gumy nemohl - propadl by se kvůli horšímu načasování za Verstappena. A odpověď vedení závodu? Série zmatených příkazů.

Ředitel závodu Masi nejdřív nechal mezi oběma soupeři jezdce o kolo zpět. I kdyby se znovu odstartovalo, Verstappen by se musel vypořádat s několika soupeři a Hamilton by zatím odjel. Jenže - koncem předposledního kola přišel uspěchaný příkaz, ať jezdci o kolo zpět předjedou Hamiltona. „To se stejně nemůže do cíle stihnout,“ říkali si nejen v Red Bullu. A vzápětí, těsně před koncem okruhu, Masi zahlásil: „Po předposledním kole zajede safety car do boxů.“ Zvláštní, nečekané, ale má na to podle pravidel plné právo.

To byla šance pro Red Bull. A v nájezdu do páté zatáčky Verstappen Hamiltona vnitřkem skutečně předjel, mnohem lépe mu auto drželo na dráze. Nešťastný Brit mu zkoušel manévr vrátit, tlačil se vnějškem vpřed na další rovince, byli už vedle sebe, ale Nizozemec vedení udržel. Začaly oslavy titulu mistra světa.

„To není správné, Michaeli,“ trval si na svém Toto Wolff. „Safety car musí podle pravidel předjet všichni jezdci o kolo zpět!“ A v tom může mít pravdu, závodníkům na bodech uhnulo pouze pět pilotů mezi Hamiltonem a Verstappenem, ostatní zůstali v pořadí. To je první moment, kterého se může případný protest Mercedesu chytit.

A druhý? Ten přišel jen pár zatáček před cílem, když Verstappen bránil první místo - kličkoval po trati jako zajíc. Podle sportovních předpisů smí závodník změnit směr pouze jednou, pokud brání svou pozici. Jenže mladík po rovince kroutil volantem vpravo - vlevo, aby se před něj Hamilton nedostal.

Je dost dobře možné, že pokud by se to samé stalo v jiné chvíli, v jiném závodě, okamžitě by následovala penalizace pěti sekund, nebo by musel Nizozemec pustit Brita do vedení. Ale na to už nebyl čas, než by sportovní komisaři vůbec stihli začít hlasovat, v Red Bullu se už slavil titul.

Do boje však mohly vstoupit další okolnosti, které nebyly na první pohled zřejmé a vedení závodu dokáže v pravidlech vždy najít víc než ostatní.

Mercedes podal protest, má z čeho vycházet. I když není jasné, na čí straně je pravda. A je možné, že to tak zůstane.