První stovkař historie. Nebyl jsem si jistý, řekl Hamilton po pokoření milníku

Poprvé to bylo v kanadském Montrealu v roce 2007, posté v neděli v ruském Soči. A zcela zaslouženě. Lewis Hamilton neprožil ve formuli 1 sezonu bez vítězství. Vyhrával, i když neměl nejlepší auto. A vždy porazil týmového kolegu, i na úvod úchvatné kariéry tehdy už dvojnásobného mistra světa Fernanda Alonsa.



„Je to velmi talentovaný jezdec a pro mě nebylo ani trochu překvapení, že hned začal vyhrávat,“ uvedl o něm v roce 2008 legendární Michael Schumacher. „Má před sebou velkou budoucnost.“



Schumacher se nepletl. Hned ve své druhé sezoně získal Hamilton titul mistra světa a poté mnohé šokoval odchodem z McLarenu k týmu Mercedes, který se teprve tlačil mezi elitu formule 1. Nahradil právě německou legendu, do jeho příchodu nejúspěšnějšího jezdce historie. A jak jinak, po menším seznámením s novým prostředím začal vyhrávat. Společně se šéfem stáje Toto Wolffem vytvořili nejdelší dominance v historii Grand prix.

„Jezdí extrémně dobře, v podstatě nedělá chyby,“ hodnotil Hamiltona letos jeho slavný krajan Jackie Stewart. „Neodvažuji se ale říct, že je nejlepší v historii. Dnes se jezdí dvacet, dvaadvacet závodů za sezonu, těžko srovnávat s Fangiem a dalšími. Netuším, kolikrát by dnes vyhráli oni.“



Není jisté, že je nejlepší, ale nejúspěšnější je, ať už to vidí legendární Stewart jakkoliv. Rychlý, přesný, se zabijáckým instinktem a potřebnou dávkou bezohlednosti, kterou měli všichni šampioni, snad kromě právě Stewarta. Možná však nejobdivuhodnější je jeho neutuchající vášeň, jeho bojovný duch a vůle vítězit, které jsou i po zisku sedmi titulů doslova hmatatelné. Jak ukázal několikrát i v této sezoně, Hamilton nesnáší porážky.



Zejména v soubojích s Maxem Verstappenem ukázal dravost, u téměř čtyřicátníka nevídanou. Po třicítce každý jezdec zpomaluje, každý je na dráze více rozvážný a méně ostrý. Ne tak Hamilton. S věkem dělá méně chyb, na rychlosti však neubral.



„Je úplně jiný než všichni ostatní jezdci. Vyžaduje speciální přístup - musíte mu dát svobodu, potom bude silný. Musí vyhrávat tak, jak chce on, ne jak chcete vy,“ vysvětloval kdysi Niki Lauda, jeden z Hamiltonových mentorů a zároveň muž, který stál za jeho přestupem do Mercedesu. Právě on mladého Brita přesvědčil, že spojit síly s německou automobilkou bude nejlepším rozhodnutím v jeho životě.

Cesta za stým triumfem byla dlouhá, naposledy Hamilton vyhrál v červenci na Silverstonu, čtyři závody čekal a sledoval vítězící soupeře, aby ho až ruský déšť vynesl na vysněnou metu.



„Po letní pauze jsem samozřejmě doufal, že vyrazíme vpřed a budeme vyhrávat jeden závod za druhým. Ale naše konkurence nabrala síly,“ popisoval své pocity Hamilton. „Nevěděl jsem, kdy to přijde, a tušil jsem, že to bude složité. Momentálně nemáme výjimečnou formu, jen dobrou, jak se ukázalo teď v Soči. Nebyl jsem si vůbec jistý, že se to povede.“

A přesně proto je Hamilton tam, kde je. Tedy na prvním místě historických tabulek - vždy vyhrával i ty závody, kdy se mu nedařilo zrovna na sto procent, kdy mu vše na dráze nevycházelo. Nikdy se nevzdal a pokaždé se snažil dostat zpět. Stejně jako bude do posledních sekund bojovat s Maxem Verstappenem o letošní titul. A nebude překvapení, když opět vyhraje.