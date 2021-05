ONLINE: Vítěz kvalifikace po závadě nestartuje, první začne Verstappen

Do konce kvalifikace na Velkou cenu Monaka formule 1 zbývalo 18 sekund, když držitel nejrychlejšího času Charles Leclerc poslal své Ferrari do bariéry. Opravit auto se týmu podařilo, ale zkušební kola v neděli před závodem ukázala, že převodovka není v pořádku.

Ferrari po havárii v kvalifikaci zariskovalo - nebude měnit Leclercovi převodovku, aby neztratil pět pozici za její výměnu a začal závod z pole position. Výsledek je však pro fanoušky Ferrari smutný - Leclerc do závodu neodstartuje vůbec.



Z prvního místa tak odstartuje Max Verstappen z Red Bullu, druhý bude Valtteri Bottas z Mercedesu, třetí Carlos Sainz s druhým vozem ferrari.

Nepovedenou kvalifikaci prožil úřadující šampion Hamilton, který se ztrátou více než sedmi desetin sekundy skončil sedmý a odstartuje tedy šestý. Celý den byl pomalejší než Bottas, nedařilo se mu a stěžoval si na svůj vůz.



Do první desítky se překvapivě dostal Antonio Giovinazzi z Alfy Romeo. Ten se propracoval do závěrečné části poprvé v sezoně a odstartuje desátý. Do úzké společnosti naopak nečekaně nepronikl Daniel Ricciardo z McLarenu, který skončil dvanáctý a začne tedy jedenáctý.