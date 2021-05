Další Monako si nemůžeme dovolit, burcuje Hamilton po propadáku

Hamilton se v Monaku neukázal jako nejlepší týmový hráč. Po kvalifikaci, v níž obsadil sedmé místo a ztratil téměř tři čtvrtě vteřiny na Ferrari, označil za viníky techniky Mercedesu, kteří mu prý špatně připravili vůz.

„Existují věci, které se měly udělat a nedělaly. Dnes večer si musím s našimi inženýry vážně promluvit,“ sliboval před médii.

V závodě to však nebylo o moc jiné, od startu až do cíle zůstal „zaseknutý“ za Pierrem Gaslym s vozem AlphaTauri a byl rád, že nedostal od vítěze Maxe Verstappena celý okruh. Už ho viděl ve svých zpětných zrcátkách.



Cílem projel sedmý - sice poskočil před Leclerca a Bottase, kteří se do cíle nedostali, ale zároveň při zastávkách v boxech ztratil dvě pozice, když se před něj díky pozdější výměně pneumatik dostali Segio Pérez s red bullem a dokonce i Sebastian Vettel s vozem aston martin. V Monaku totiž bývá výhodné kvůli ucpané trati pomalejšími jezdci jet do boxů o něco později a nejinak tomu bylo letos.

Proč zamířil Hamilton pro nové gumy tak brzo? „To netuším, šetřil jsem pneumatiky, co to šlo a chtěl na dráze zůstat delší dobu a oni mě potom zavolají tak brzo, budu si s nimi muset promluvit,“ zlobil se zase. Podle komunikace však došlo k výměně pneumatik po dohodě s Hamiltonem. Souhlasil s dřívější zastávkou.

Za svého mistra světa se výjimečně tentokrát nepostavil ani šéf stáje Toto Wolff: „Oba naše vozy už měly zcela sjeté pneumatiky. Jak Valtteri (Bottas), tak Lewis,“ hájil zastávky ve 30. a 31. kole. „Degradace našich gum byla větší než u soupeřů, takže by nám nepomohlo ani lepší umístění v kvalifikaci.“

O průběhu závodu měl Wolff také jasno, na vině umístění Hamiltona byla úzká trať mezi svodidly. „Na předjetí Gaslyho jsme neměli dostatečnou rychlost. Je smutné, že celý závod jezdíte za autem, které je o dvě vteřiny na kolo pomalejší, ale v Monaku potřebujete větší rozdíl. Pokud by to byl normální okruh, pravděpodobně by se Lewis prodral na stupně vítězů,“ počítal rakouský manažer.

Lewis Hamilton z Mercedesu při Velké ceně Monaka

Jenže se jelo v Monte Carlu a Hamilton si připočetl pouhých šest bodů za sedmé místo a jeden za nejrychlejší kolo závodu. Tak vzadu projížděl cílem naposledy minulý rok v Itálii. Tehdy to už však nemusel tolik řešit, mistrovský titul měl v kapse. To však letos neplatí. Možná dosud prožíval svůj vůbec nejlepší start do sezony, jenže to Max Verstappen rovněž.



„Bude to tvrdé,“ předpovídá britský závodník. „Na začátku sezony jsem říkal, že Red Bull má auto, které může vyhrát titul a měl jsem pravdu. Vyhráli jsme letos závody, kde jsme vyhrát neměli, jako třeba v Bahrajnu, ale ještě není konec. Bude to dlouhá cesta,“ vyprávěl po závodě v ulicích Monte Carla.

Nadějí Mercedesu je, že specifická trať jako Monako, kde rozhodují nejvíce mechanické vlastnosti vozu a kde se nedá vůbec předjíždět, je v seriálu formule 1 jediná. Například nedávno v Barceloně měly vozy mercedesu rychlostní převahu. To však Hamilton nebere. „Nemůžeme si dovolit žádný další nepovedený víkend. Jsem vlastně rád, že jsem získal alespoň sedmé místo i nejrychlejší kolo, každý bodík může letos rozhodovat,“ dodal šestatřicetiletý závodník.