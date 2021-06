Hamilton prosí marně. Mercedes už letošní auto vyvíjet nebude

Letošní rok je ve formuli 1 tak trochu specifický. Zatímco současné hybridní pohonné jednotky mají zůstat v šampionátu až do roku 2025, šasi se má radikálně proměnit. Cílem je usnadnit předjíždění a výsledkem je, že formule budou v roce 2022 vypadat zcela jinak.

Jako první rezignoval na vývoj letošního vozu tým Haas. K úvodnímu závodu nastoupil s loňským autem s jasným vzkazem, že se chystá na další sezonu a sezonu prostě odepsal. Postupně se přidávaly další stáje, zdroje přesunuly na přípravu šasi pro rok 2022. Red Bull a Mercedes na voze dál pracovaly, boj o mistrovský titul se nevzdává předem. Ani nejbohatší stáje však nevydržely až do letních prázdnin, Mercedes od vývoje ustoupil.



„Nebudeme nic měnit a přesouváme zdroje na sezonu 2022,“ potvrdil navzdory těsnému souboji s Red Bullem Toto Wolff. Rakouský manažer sice dodal, že rozhodnutí bylo velmi ošidné a těsné, ale nakonec převážily argumenty pro budoucnost. „Nová pravidla nebudou platit jen pro nadcházející sezonu, ale také pro další roky. Koncept auta je zcela nový, odlišný od všeho, co známe, a zabere čas, než najdeme správné nastavení.“

Wolff sice řekl, že to neznamená, že by souboj s týmem Red Bull vzdával, že by Mercedes pokládal karty, ale... „Už skoro všichni se soustředí na auto pro příští rok, nesmíme zůstat stranou... Red Bull přivezl ve čtvrtek a v pátek do Rakouska kamiony s novými díly a v závodě byli rychlejší. Jenže my se museli rozhodnout a to jsme udělali, bylo to racionální rozhodnutí,“ popisoval Wolff.

Red Bull vede Pohár konstruktérů o 40 bodů, Verstappen je v čele šampionátu jezdců. Poprvé od roku 2013, kdy v jeho barvách triumfoval Sebastian Vettel, šel rakouský tým do čela obou šampionátů. Mercedes nevyhrál čtyři závody za sebou, což se mu naposledy stalo v již zmiňované sezoně před osmi lety. A Hamilton si je jistý, že bude hůř.

Bude ještě letos jezdit Hamilton před Verstappenem?

„Musíme přivézt nové díly, udělat něco s autem,“ hlásil po projetí cílem Velké ceny Štýrska slavný Angličan. „Neměl jsem šanci. Red Bull mi ujížděl a já s tím nemohl nic dělat,“ popisoval sedminásobný šampion novou situaci.



„Neměli jsme žádné zbraně, s nimiž bychom se mohli postavit do boje,“ potvrzoval Wolff. „Ale závody se nevyhrávají jen novými aerodynamickými díly, s autem se dá pracovat i jinak. Ještě letos budeme na pole position a budeme vyhrávat závody, rozhodně se nevzdáváme, naopak,“ dodal šéf veleúspěšné stáje.

Mercedes získal sedm titulů za sebou, překonal velkou část historických rekordů Grand Prix, ale věčně vyhrávat nemůže. Přiblížil se čas jeho porážky?