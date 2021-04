Couváním vpřed. Jak odepsaný Hamilton vybojoval druhé místo

Měl to být jeho konec, bylo po nadějích. „Takové chyby Hamilton nedělá,“ podivoval se do mikrofonu BBC bývalý jezdec Jolyon Palmer. Po nárazu do bariéry vypadalo vše ztraceno. Ale poté úřadující šampion zařadil zpátečku. „To je povoleno?“ podivovali se jeho soupeři. A hned lovili v komplikovaných sportovních předpisech F1.