Velký kulový blesk zřejmě vrátí matadora Alonsa do světa F1

Spustil ji v úterý Sebastian Vettel, který se s Ferrari nedomluvil na novém kontraktu pro příští sezonu. O dva dny později stáj z Maranella oznámila, že jeho místo od roku 2021 připadne Carlosi Sainzovi, jenž skončí u McLarenu. A tam pro změnu zamíří Daniel Ricciardo, který dosud patří Renaultu.

Jenže aby „Škatulata, hejbejte se“ byla dokonána, je potřeba ještě zaplnit onen volný flek u Renaultu. A pozor – největším adeptem na něj je podle listů Bild a Marca dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso. „Renault potřebuje velké jméno, které by udrželo ambiciózní projekt. A Alonso reprezentuje nejlepší možnost k posunu dopředu,“ tvrdí španělský deník Marca, který píše, že dohoda by mohla být uzavřena do začátku července.



Byl by to velký comeback.



Letos 39letý Alonso opustil F1 před dvěma lety. Byl sklíčený z výkonu McLarenu, plný beznaděje z výsledků. Štvalo ho rovněž, jakým směrem se šampionát vydává, a raději hledal nové výzvy. Podařilo se mu vyhrát čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans, letos okusil i drsný Dakar a přál si ještě uspět na 500 mil Indianapolis, aby po Grahamu Hillovi jako druhý člověk v historii posbíral motoristickou trojkorunu (Le Mans, Indianapolis a titul v F1).

Byl by to i velký návrat domů.

Ač první Alonsovou štací v F1 bylo učednické angažmá u tuze slabého Minardi, do velkého světa vstoupil v barvách Renaultu, kde v letech 2005 a 2006 zastavil neochvějné panování Michaela Schumachera.

Tehdy stáji šéfoval Flavio Briatore, rovněž Alonsův manažer, který před pár dny na svém Instagramu zveřejnil společnou fotku z roku, kdy jezdec vyhrál kvalifikaci na francouzskou Grand Prix. Náhoda? Těžko! „Vím, co chci udělat, a věřím, že to velmi brzy oznámím,“ uvedl nedávno sám Alonso.



Nejspíš jeho příchod nezastaví ani to nejdůležitější, tedy peníze. Renault dosud platil Ricciardovi 17 milionů dolarů ročně, Alonso při své poslední štaci bral v McLarenu zhruba dvojnásobek a obdobnou – byť zřejmě o něco nižší – gáži bude vyžadovat i nyní. Deník Marca však tvrdí, že část jeho platu bude hradit Liberty Media, současný vlastník F1. Je totiž jasné, že Alonsův návrat by přilákal publikum. A samozřejmě zvýšil i hodnotu samotné F1.

Ta je od roku 2016 na burze a třeba Vettelovo oznámení o odchodu z Ferrari snížilo podle webu FormulaMoney její hodnotu o 90 milionů dolarů! Mimochodem – Vettel chce zůstat v šampionátu jen tehdy, pokud se mu podaří získat sedačku u Mercedesu, ve voze s nadějí na titul. Jinak odchází do „důchodu“.

Za jeho rozvodem s Ferrari stály především peníze, byť oficiálně byly pojmenovány „odlišnými cíli“. Vedení stáje mu nabízelo jen krátkodobější kontrakt, navíc místo dosavadních 40 milionů dolarů zhruba 12. To Sainz bude jezdit podle italského listu Corriere della Sera za 5,5 až 6,5 milionu (bez bonusů).

A jásá prý i Ricciardo, který místo 17 milionů dolarů bude u McLarenu podle Daily Mail brát 31 milionů.

Zkrátka vydařená akce kulový blesk se vším všudy.