F1 vyhlíží rekordní sezonu. Padne suverén Hamilton, nebo změní historii?

Vedle mnoha technických změn a stávajících opatření proti šíření koronaviru, bude novinkou v kalendáři i Velká cena Saúdské Arábie. Na městském okruhu v Džiddě by se mělo jet na začátku prosince pod umělým osvětlením a maximální rychlost by zde mohla dosáhnout až 322 km/h. Sezona by měla by vrcholit 12. prosince v Abú Zabí.