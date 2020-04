Start nové sezony F1 v Rakousku prý může zmařit jen nová vlna pandemie

„Pojedou se dva závody, vždy v neděli, a to 5. a 12. července,“ řekl Marko rozhlasové stanici Ö3. Upřesnil, že na Red Bull Ringu by se mělo jet před prázdnými tribunami a za přítomnosti maximálně 2000 osob. Na okruhu budou pouze lidé nepostradatelní pro uspořádání závodů. Přítomni nemají být ani zástupci médií s výjimkou oficiálního televizního štábu. Všichni členové týmů budou muset před příjezdem do země předložit negativní test na koronavirus.



Původní kalendář mistrovství světa F1 obsahoval 22 závodů, oficiálně odloženo či zrušeno bylo úvodních devět, ale vzhledem k opatřením v zemích to čeká i červnový závod ve Francii a srpnový v Belgii. Po závodech ve Spielbergu následuje v termínové listině 19. července britská Grand Prix v Silverstonu. I tamní pořadatelé už avizovali, že jsou schopni uspořádat dvě Velké ceny.

Další program je nejistý, podle Marka se jedná s dalšími evropskými pořadateli. Prezident a jednatel společnosti Liberty Media coby vlastníka F1 Greg Maffei ve čtvrtek uvedl, že stále existuje množství zvažovaných variant od té nejhorší, kdy by sezona vůbec nezačala, až po tu nejoptimističtější s osmnácti závody.