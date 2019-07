Nejsme ve školce na písku, čertil se Vettel. Jak F1 byla opět křehká

A kdy Sebastian Vettel, čtyřnásobný mistr světa, řekl: „F1 je snad závodění. Nejsme ve školce na písku. Jsme dospělí a komisaři by to měli nechat na jezdcích, ne dělat rozhodnutí někde ze židle.“

Poslední měsíce sice bojuje F1 s nudou, neděla však byla světlem, nádhernou výjimkou. Na trati Red Bull Ringu se mísily strategie jednotlivých stájí, dominantní Mercedes na okruhu strádal, což vystřelilo dopředu „čekatele“.

A ač měl Max Verstappen z Red Bullu bídný start, přesto se prokousal dopředu až k závěrečnému nahánění vedoucího Charlese Leclerka z Ferrari.

Tři kola před koncem se dostal i před něj, ale při předjíždění mezi oběma došlo ke kontaktu. Ne fatálnímu, spíš k tomu, který F1 dává grády. Však když Verstappen jako vítěz vystoupil z vozu, hned do mikrofonu říkal: „Pokud toto není při závodění dovoleno, tak jaký je smysl být ve formuli 1? To můžou jezdci rovnou zůstat doma!“

Následně dostal cenu pro prvního, s nadšením stříkal šampaňským, jenže komisaři už v zákulisí incident řešili. Ferrari a Leclerc se cítili poškozeni, viděli ve Verstappenově počínání úmysl. Vinili ho, že v zatáčce jel schválně široce, aby soka vyhnal mimo trať. A žádali u „soudců“ trest.

71 bodů ztrácí Verstappen i po vítězství na Hamiltona v pořadí MS.

Mattia Binotto, šéf stáje Ferrari, pak říkal: „Ano, jezdce bychom měli nechat závodit, ale když se bavíme o současných pravidlech, takové manévry nejsou povolené.“

A narážel i na měsíc starou událost z Kanady, kde „jeho“ Sebastian Vettel přišel kvůli přísné pětivteřinové penalizaci o vítězství.

Hodinu po závodě si komisaři oba jezdce povolali, ale čekání na verdikt se dál protahovalo. I to svým způsobem F1 ničí. Když zavedl video fotbal, leckdo mu vyčítal, že bude hru zdržovat. Ano, možná o pár desítek vteřin, několik minut, ale je to pořád lepší, než když na konečný výsledek úchvatné Velké ceny čekáte víc než tři hodiny.

Karun Čandhok, bývalý pilot F1, pak psal: „Kdysi to bylo tak, že jezdec na vnější straně musel zvolnit a uvědomit si, že už prohrál. Teď však pokračuje, neboť ví, že tam má asfaltovou zónu. A následně doufá ve využití argumentu, že byl vytlačen.“

Bývalý mistr světa Mario Andretti zase ironicky nabízel komisařům řešení: „Žádný trest pro Verstappena a z Vettela udělejte zpětně vítěze z Kanady.“

A Christian Horner, Verstappenův šéf, už s předstihem a jistou mírou diplomatického nátlaku, tvrdil: „Toto je přesně to, co F1 potřebuje. Tvrdé závodění mezi dvěma mladíky, kterým patří budoucnost. Když tohle vítězství Maxovi vezmou, ukradnou ho celé formuli 1. My chceme souboje kolo na kolo.“

Nakonec – a snad velmi správně – muži v „taláru“ rozhodli, že Verstappena trestat nebudou. Že si tak F1 dál uchovává něco z laudovských dob a že přece jen ansámbl současných jezdců nepřipomíná školku.