Rozpačitý protest. Jezdci F1 podpořili v Rakousku boj proti rasismu

Rozdílný přístup k protestu se naplno ukázal už na sobotní schůzce jezdecké asociace (GPDA). Tam Charles Leclerc z Ferrari a Max Verstappen z Red Bullu jasně řekli, že před startem klečet nebudou. Gesto, které bylo k vidění například před zápasy fotbalové Premier League, jim nepřišlo vhodné.

Leclerc a Verstappen před závodem na twitteru vysvětlili, proč se rozhodli nepokleknout. „Podle mě záleží na faktech a chování v každodenním životě spíš než na formálních gestech, která v některých zemích mohou být považována za kontroverzní. Nepokleknu, ale to ani v nejmenším neznamená, že proti rasismu bojuji méně než ostatní,“ uvedl monacký pilot Ferrari Leclerc.

Také další hvězda mistrovství světa vysvětlila, že pro ni nedávají podobná davová gesta smysl. „Na rovnosti a boji proti rasismu mi hodně záleží, ale mám za to, že každý má právo vyjádřit se podle svého,“ napsal Nizozemec Verstappen z Red Bullu.

Dvojice nezůstala osamělá. Na roštu se k nim přidali Carlos Sainz, Lando Norris, Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi a Daniil Kvjat.

Pokleklo 13 jezdců. První samozřejmě Lewis Hamilton, jediný závodník tmavé pleti v Grand Prix. Právě on je hybatelem protirasistických aktivit v seriálu. Ještě v pauze zaviněné pandemií se velmi hlasitě přidal k vlně protestů, která po zabití Afroameričana George Floyda zasáhla velkou část světa.

A nejen to. Veřejně ocenil demonstranty za odstranění sochy otrokáře Edwarda Colstona v Bristolu a ostře se opřel do bývalého šéfa F1 Bernieho Ecclestonea. Devětaosmdesátiletý Brit v rozhovoru pro CNN současné protesty zlehčoval a mimo jiné uvedl, že černoši jsou často větší rasisté než běloši. „Teď mi dává naprostý smysl, proč se neřešily rasistické urážky, kterým jsem během kariéry čelil,“ uvedl mimo jiné Hamilton na instagramu.

I díky jeho iniciativám vznikla při F1 pracovní skupina pro rozmanitost a rovnoprávnost, stejně jako síla jeho hlasu pomohla prosadit v týmu Mercedes změnu zbarvení jeho monopostů - stříbrné šípy nahradily černé, jako symbol boje proti rasismu.

Na kapotě kromě duhového loga kampaně #WeRaceAsOne mají také nápis „end racism“ a Hamilton s týmovým kolegou Bottasem oblékli černé kombinézy. Mistrovský tým navíc spustil program na podporu rozmanitosti mezi zaměstnanci.

Není tedy divu, že šestinásobný mistr světa neměl pochopení pro kolegy, kteří v neděli odpoledne odmítli klesnout před startem na koleno. „Vylíčil jsem jim, že mlčení ve skutečnosti znamená spoluúčast. A v některých případech se mlčí,“ uvedl úřadující mistr světa. „Pořád existují lidé, kteří zcela nerozumí tomu, co se děje a jaký je důvod těchto protestů. Já se to snažím vysvětlovat a působit na co nejvíce lidí.“

Šéf jezdecké asociace Romain Grosjean se snažil krotit vášně a vysvětloval, proč protest nebyl jednotný. „Včerejší debata byla... Všichni jsme stoprocentně na jedné palubě a podporujeme boj proti rasismu, nikdo z nás není proti této myšlence,“ vysvětlil. „Problémem je však pokleknutí samotné. Podle mě je to kvůli národnosti některých jezdců a tomu, co toto gesto v jejich zemi znamená.“