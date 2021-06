Obhájce titulu Hamilton chce utnout sérii Red Bullu, míří ale na jeho území

Úřadující šampion z Mercedesu, jenž v této sezoně formule 1 útočí na rekordní osmý titul v kariéře, zabojuje také o možné snížení ztráty na aktuálního lídra Maxe Verstappena, která činí 12 bodů. Ač z rodák ze Stevenage stanul v posledních třech závodech na stupních vítězů jen jednou, na trati ve Spielbergu obhajuje loňský triumf.

„Rakouská trať pro nás byla v minulosti obtížná, ale vloni jsme si tu vedli velmi dobře. Budeme doufat, že na to navážeme,“ řekl šéf Mercedesu Toto Wolff, jehož jezdci ovládli v předcházející sezoně oba zdejší závody. Hamiltonově triumfu v GP Štýrska předcházelo i vítězství Valtteriho Bottase ve Velké ceně Rakouska.



Tento rok se bude tato praxe dvou závodů na Red Bull Ringu opakovat, neboť letošní GP Štýrska nahrazuje v kalendáři zrušený závod v Turecku a Velká cena Rakouska je zase v plánu příští týden. Pro tápajícího hegemona z posledních let tak paradoxně trať soupeře představuje naději na možný obrat v sezoně, v níž zatím tahá za kratší konec.

V Monte Carlu doplatil Hamilton na slabší tempo svého vozu a úzké zatáčky Monte Carla, v nichž se hůře předjíždí. V Baku následně chyboval a po výjezdu mimo trať dvě kola před koncem skončil mimo body. Při posledním závodě ve Francii ho zase Red Bull předčil dobře spočítanou strategií dvou zastávek, po nichž měl Verstappen v závěru lepší pneumatiky a Britovi v závěru výhru sebral.

Max Verstappen z Red Bullu se raduje z triumfu na Velké ceně Francie.

„Lewis je obvykle v souboji jeden na jednoho nejlepší a překvapuje mě, že se nepokusil alespoň bránit. Byl v tom souboji poněkud měkký,“ všiml si i bývalý mistr světa Nico Rosberg. „Red Bull se začíná stávat dominantní silou. Vytváří na Mercedes velký tlak a je vidět, že ten pak dělá jednu chybu za druhou,“ prohlásil Rosberg.

Mercedes měl po závodě ve Francii, která navíc platila díky výsledkům z minulých let za jeho území, důkladnou poradu. Vedle toho, že totiž zaostává v pořadí jezdců, ztrácí i v Poháru konstruktérů. Red Bull má náskok 37 bodů. „Letošní rok je pro nás oproti těm minulým velmi odlišný. Po Francii jsme měli důkladnou analýzu a věříme, že to, co jsme si z ní vzali, přeneseme i do dalších závodů. Chceme se v Rakousku vrátit na úspěšnou vlnu,“ slíbil Wolff, jehož tým od začátku „šestiválcové éry“ v roce 2014 dosud nikdy čtyři závody bez vítězství nebyl.

Naopak Verstappen se vedle pokusu o zvýšení náskoku pokusí na „domácí“ trati uspět stejně jako v letech 2018 a 2019. S Hamiltonem má dosud poměr výher vyrovnaný 3:3, zbývající sedmý triumf bral jeho týmový kolega Sergio Pérez v Ázerbájdžánu.

„Do konce šampionátu zbývá ještě dlouhá cesta, takže nelze nic považovat za samozřejmost, ale ve Francii jsme získali další impulz a přivezeme si ho sebou i do Rakouska,“ oznámil šéf týmu Christian Horner. „Bude potřeba, abychom znovu dobře nastavili auto na tamější podmínky. Jistě nás čeká další vyrovnaný závod, ale tak to bude asi až do konce celé sezony,“ přidal Verstappen.

Do boje o přední příčky se bude chtít zapojit i Ferrari, jež si sice na městských okruzích v Monte Carlu a Baku bojovalo o čelní příčky, ve Francii ale skončilo bez jediného bodu. Na třetím místě v Poháru konstruktérů je pak předstihl i McLaren, jehož jezdec Lando Norris se pro změnu vloni dočkal na okruhu ve Spielbergu prvních stupňů vítězů v F1 v kariéře.

Program Velké ceny Štýrska začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím tréninku se pojede od 15:00 SELČ kvalifikace. Závod se uskuteční ve stejném čase o den později.