Hamilton musel po GP Maďarska k lékaři, zřejmě kvůli následkům covidu

„Jsem v pořádku, ale měl jsem opravdu velké závratě. Na pódiu se mi trochu vše rozmazalo. Poté co se vloni stalo, bojuju celý rok o to, abych zůstal zdravý, a pořád je to bitva,“ uvedl na stránkách F1.com Hamilton.

„S nikým jsem o tom nemluvil, ale myslím, že ještě přetrvávají následky covidu. Pamatuji si, jak jsem se tehdy cítil, a od té doby je můj trénink jiný a odlišný než dřív. Úroveň únavy je jiná a je to o to větší výzva,“ prohlásil poté, co se zdržel i s příchodem na tiskovou konferenci.

Hamilton se nakazil koronavirem na začátku loňského prosince, kdy už měl zajištěný sedmý titul. Po vynechání Grand Prix Sáchiru se ale přeci jen vrátil při závěrečném závodě v Abú Zabí, kde dojel třetí.



„Budu se dál připravovat, jak jen to bude nejlépe možné. Těžko říct, co to dnes bylo. Možná dehydratace. Nevím. Už jsem něco podobného měl v Silverstonu, ale teď to bylo ještě horší,“ řekl Hamilton.



Úřadující šampion mohl získat v Maďarsku jubilejní 100. vítězství v kariéře. Přestože se vyhnul kolizi v úvodní zatáčce, na niž doplatil například jeho rival Max Verstappen, zvolil následně se svým týmem horší strategii při restartu. Zatímco všichni soupeři přezuli na poslední chvíli gumy na suchou trať a startovali z boxů, on si ponechal pneumatiky do přechodných podmínek.

Při kuriózní situaci tak Hamilton zahajoval obnovený závod na roštu zcela sám a hned po odjetí prvního kola musel chybu napravit dodatečnou zastávkou. Kvůli ní se propadl až na chvost pole. „Tenhle závod byl fakt obtížný. Vždy si způsobujeme potíže a bylo šílené, že jsme byli jediní na startu. Takové věci se ale stávají a poučíme se z nich. Dal jsem do toho vše a na konci ve mně nic nezbylo,“ pronesl.

Zatímco Britův rival Verstappen s poškozeným vozem skončil nakonec až desátý, Hamilton se stačil probojovat na třetí příčku. Po diskvalifikaci původně druhého Vettela za malé množství paliva v nádrži se oba o místo posunuli. Díky zisku 20 bodů Hamilton vystřídal soupeře z Red Bullu v čele šampionátu. Do letní přestávky před GP Belgie 29. srpna jde s osmibodovým náskokem. „Přijeli jsme sem k tomuto závodu a nevěděli, jak to bude vypadat dál. Nakonec to ale skončilo tak, že jsem díky okolnostem, které v závodě nastaly, v čele šampionátu,“ konstatoval Hamilton.