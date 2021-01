Čínští organizátoři chtějí přesunout dubnovou formuli 1 v Šanghaji

„Jsme v kontaktu s F1 prakticky týden co týden. Je velice nepravděpodobné, že by se závod mohl v dubnu jet. Rádi bychom ho přesunuli na druhou polovinu roku a formálně jsme o to požádali,“ uvedl pro server motorsport.com generální manažer pořadatelské společnosti Jang I-pin.

Letošní ročník mistrovství světa má mít rekordních 23 závodů. Oficiálně má odstartovat 21. března v Austrálii, ale majitel týmu Aston Martin Lawrence Stroll tento týden médiím řekl, že už je odsouhlaseno odložení závodu v Melbourne na později kvůli karanténě pro zahraniční účastníky.

Zahajovací závod sezony by tak měl hostit o týden později Bahrajn a pak už je na řadě Čína.

Kvůli koronavirové pandemii se loni místo plánovaných 22 jelo 17 Grand Prix na čtrnácti okruzích. Jedním ze zrušených závodů byla i Velká cena Číny.

Nejlidnatější země světa, jež má za rok v Pekingu hostit zimní olympijské hry, po vypuknutí krize odložila či zrušila pořádání všech globálních sportovních soutěží. „Zda se bude moci Velká cena odjet v druhé polovině roku, záleží na vedení města. Pokud by měly být všechny mezinárodní akce v druhé polovině roku, nemusela by to kapacita města zvládnout,“ řekl Jang I-pin o možnostech Šanghaje.