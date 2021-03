Z rádia F1 dál zní otřepaný song: Lewis Hamilton vyhrává. Ale...

Naděje na to, že ačkoliv 36letý Brit vlétl do sezony jako č. 1, tak by se tento ročník nemusel proměnit ve one-man show jako poslední léta. Lewis Hamilton má konkurenta. Silného a sebevědomého.

Je jím Max Verstappen z Red Bullu. V Bahrajnu vyhrál sobotní kvalifikaci, v neděli se tři kola před koncem po výtečné stíhací jízdě dostal do čela, jenže kvůli kontroverznímu předjetí – vyjel při něm mimo trať – pustil na příkaz vedení závodu Hamiltona zpět před sebe.

A reparát se už nezdařil. V cíli mluvil smutně, zároveň ale tušil, že dominance Mercedesu vyprchala.



„Verstappen má již právo na to získávat tituly. Vyjezdil se, je chytřejší, rychlejší a nedělá zbytečné kolize. Myslím, že jezdecky je už na stejné úrovni jako Hamilton, ne-li výš,“ uvedl pro ČTK Tomáš Enge, jediný Čech, který kdy okusil závod F1. Byť on dál na letošní titul favorizuje Hamiltona.

Nicméně nedělní noční show v Bahrajnu ukázala, že svět F1 se přes zimu proměnil.

Red Bull ukázal sílu už v testech, po kterých Hamilton o soupeři říkal: „Tento rok budou úplně jinou mašinou nebo zvířetem. Měla by to být skvělá bitva.“ A v sobotu pak přidal: „Od prvního dne jsme věděli, že Red Bull je rychlejší než my. Je před námi hora, na kterou se musíme vyškrábat.“



Je ale nutné přidat, že ona hora se před Mercedesem nezjevila úplně sama. Mezinárodní automobilová federace (FIA) upravila část technických předpisů především ohledně aerodynamiky v zadní části vozu. Auta tak mají zhruba o deset procent méně přítlaku, nejsou tolik stabilní. A třeba Hamilton vnímá, že pravidla úmyslně míří proti Mercedesu. „Není žádným tajemstvím, že tyto změny byly vytvořené, aby nás zbrzdily. Ale to je v pořádku. My milujeme výzvy a na takové věci se nedíváme s nechutí.“

Verstappen následně reagoval, že přiblížení Red Bullu není otázka pravidel, ale spíše výrazného posunu jejich pohonné jednotky Honda. Ta prý snížila – či úplně vymazala – dřívější ztrátu.

Na druhou stranu Mercedes je kolos. Dokáže v průběhu sezony dál vyvíjet vůz, přicházet s evolucí, zvyšovat svůj výkon a reagovat. Už několikrát to v minulosti dokázal, teď dře opět.

Však Hamilton v neděli – jen co na jeho počest dozněly salvy ohňostroje – děkoval lidem z továrny, jakou odvedli práci, neboť prý původně čekal, že s Red Bullem prohraje o šest až osm vteřin.

Ano, pořád jsme na začátku sezony, která má naplánovaných rekordních 23 závodů. Zároveň jde o poslední ročník před velkou revolucí pravidel, ke které se mnozí upínají, že srovná, ne-li zcela promíchá sílu jednotlivých stájí. Však i Enge odhaduje: „Přijdou nové a radikálně změněné vozy. Ty mohou přinést stejný přerod, jako když skončila po roce 2013 éra Red Bullu.“