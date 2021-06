Kvalifikaci plnou nehod vyhrál v Ázerbájdžánu Leclerc před Hamiltonem

Hned za Leclercem skončil úřadující šampion Lewis Hamilton z Mercedesu a aktuální lídr šampionátu Max Verstappen z Red Bullu. Červená vlajka znamenající přerušení jízd zavlála v Baku celkem čtyřikrát.

„Nebylo to dobré kolo. Hned ve dvou nebo třech zatáčkách jsem chyboval. Pomohl mi ale Lewis, za nímž jsem se v závěru držel. Nečekal jsem, že budeme až takhle konkurenceschopní. Máme dobré auto, nicméně cítím, že Mercedes a Red Bull jsou ještě trochu jinde. Bude to těžký závod,“ uvedl po dojetí před kamerami Leclerc.

Navázal na 14 dní staré kvalifikační vítězství z Monte Carla, kde však v závěru havaroval a kvůli potížím s převodovkou do závodu neodstartoval. Nyní by po své deváté pole position v kariéře neměl na startu chybět. Druhý Hamilton, který prolomil trápení z pátečních tréninků, na něj ztratil 0,232 sekundy.

„Je to výborný výsledek. Něco takového jsme nečekali, protože jsme se tu dosud hrozně trápili. Proběhlo kolem toho hodně debat a nebylo to snadné. Nebereme ale ne jako odpověď, udělali jsme řadu změn a otočili to. Práce přes noc se vyplatila a já jsem na tenhle tým hodně pyšný,“ řekl Hamilton.

Třetí Verstappen, který zaostal o 0,345 sekundy, naopak netajil zklamání. „Pokud mám být upřímný, tak to byla pěkně pitomá kvalifikace. Nejsem spokojený, protože všechny okolnosti hrály proti nám. Na druhou stranu je to ale náročný městský okruh a musí se s něčím takovým počítat. Uvidíme, co v závodě,“ prohlásil Verstappen.

O překvapení se postaral čtvrtý Pierre Gasly z AlphaTauri, který tak vyrovnal své dosavadní nejlepší kvalifikační umístění v kariéře. Druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas byl až desátý. Do elitní desítky se vešel rovněž devátý Fernando Alonso.

Kolizí Cunody a Sainze vyvrcholila kvalifikace, v níž předtím havarovali také Daniel Ricciardo z McLarenu a Antonio Giovinazzi s Lancem Strollem. Na Ricciardovu nehodu v závěru druhé sekce doplatil i jedenáctý Sebastian Vettel, jemuž chyběly tři setiny k postupu do nejlepší desítky. „Tak málo? To snad ne. Zatraceně,“ zlobil se ve vysílačce německý pilot Aston Martinu. Ricciardo odstartuje z 13. příčky.

Chvost pole uzavře Stroll s Giovinazzim, kteří v úvodní sekci shodně narazili do zdi v zatáčce číslo 15. „Zvoral jsem to chlapi, omlouvám se,“ kál se ve vysílačce Stroll. Zklamání netajil ani jeho italský soupeř, jenž v minulé Velké ceně Monaka získal pro Alfu Romeo první bod v šampionátu.

Velká cena Ázerbájdžánu se vrátila do MS po roční pauze způsobené pandemií koronaviru a uskuteční se bez diváků. Závod odstartuje v neděli ve 14:00.