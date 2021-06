Nezvykle druhý Hamilton chce v Baku udeřit a vrátit se do čela šampionátu F1

V Baku se pojede kvůli koronavirovým opatřením bez diváků a půjde o poslední závod s „volnějšími“ ohebnými křídly, díky kterým získává Red Bull výhodu.

„V boji o titul je to nahoru dolů, což je pro formuli 1 a pro nás vzrušující,“ řekl agentuře DPA šéf Mercedesu Toto Wolff.

Zatímco Verstappen v minulém závodě v Monaku vyhrál, Hamilton dojel v úzkých uličkách Monte Carla až sedmý a stěžoval si jak na technické nedostatky, tak špatně zvolenou strategii. „Je třeba si to probrat za zavřenými dveřmi,“ nechal se slyšet. Před závodem v Ázerbájdžánu čistil hlavu i seskokem z letadla. „Je to jedna z mých oblíbených aktivit ve volném čase,“ uvedl Brit.

Úřadující šampion naposledy MS nevyhrál v roce 2016. Letos útočí na osmý titul, čímž by překonal legendárního Michaela Schumachera, nyní se ale ocitl pod tlakem. Navzdory tomu, že měl do Monaka nejlepší start do sezony v životě, o 13 let mladší Verstappen ukázal, že je připraven využít každého jeho zaváhání. Red Bull se navíc i díky Verstappenově vítězství ujal o bod vedení v Poháru konstruktérů. „Nepochybuji o tom, že se časem dočkáme změny a nástupu éry Verstappena,“ prohlásil bývalý vicemistr světa David Coulthard.

Třiadvacetiletý Nizozemec skončil dosud v Ázerbájdžánu nejlépe čtvrtý, mohl by mít však výhodu díky zadnímu ohebnému křídlu svého vozu. Podle Hamiltona může díky tomuto komponentu vydělat na dlouhých rovinkách v Baku až šest desetin sekundy na kolo. Ačkoliv tato křídla používají také další týmy, Mercedesu se nelíbilo, že FIA schválila zpřísnění pravidel až po závodě v Baku a zvažuje podání protestu. Red Bull však kontroval, že si v takovém případě bude stěžovat na přední křídla Mercedesu, jež se ohýbají podobně.

„Museli by v takovém případě protestovat i proti dalším osmi vozům. Mimo nás se to týká Ferrari, Alfy Romeo a Alpine. Myslíte, že by chtěli způsobit takový skandál? Tomu nevěřím,“ prohlásil poradce Red Bullu Helmut Marko.

V dosavadních čtyřech ročnících vyhráli v Baku pokaždé jiní závodníci, po Niku Rosbergovi, Danielu Ricciardovi a Lewisi Hamiltonovi uspěl naposledy v roce 2019 Valtteri Bottas. Vloni se zde závod kvůli koronavirové pandemii nejel. „Bude to těžký víkend, protože profil tratě našemu vozu moc nesedí. Naopak Red Bull bude opět silný,“ předpovídal Wolff.

Navázat na poslední výkony bude chtít i Ferrari s McLarenem, jehož jezdci Carlos Sainz a Lando Norris skončili v Monaku na druhém a třetím místě. V italském týmu musel z pole position vzdát kvůli problémům s převodovkou vítěz kvalifikace Charles Leclerc.

Program Velké ceny Ázerbájdžánu začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím tréninku je v plánu od 14:00 SELČ kvalifikace. Závod začne ve stejném čase o den později.