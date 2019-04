První trénink formule 1 v Baku byl kvůli uvolněnému kanálu zrušen

Russell do uvolněného poklopu vrazil ve vysoké rychlosti zhruba po deseti minutách úvodního tréninku na městském okruhu v Baku. „Takový náraz jsem ještě nezažil,“ citovaly agentury jednadvacetiletého Russella. „Okamžitě zhasl motor a celý podvozek je v háji,“ přidal loňský šampion formule 2.

Na trati po kolizi zůstalo velké množství úlomků a pro Williams může jít o vážné problémy, protože stáj se kvůli omezenému rozpočtu potýká s nedostatkem náhradních dílů. „V naší situaci nám to rozhodně nepomohlo. Už v televizi bylo jasné, že poškození bude obrovské, a nejspíš nás to vyřadí z odpolední části,“ uvedla šéfka stáje Claire Williamsová.

Čas do té doby stihli zajet pouze piloti Ferrari Charles Leclerc a Sebastian Vettel, takže vedení šampionátu rozhodlo o zrušení úvodního tréninku. Druhý by měl odstartovat v 15 hodin SELČ poté, co pořadatelé zkontrolují upevnění všech zhruba 300 kanálů na trati.

Další problémy navíc organizátorům způsobil odtahovací vůz, který z trati odvážel Russellův monopost. Před vjezdem do depa vrazil hydraulickým ramenem do mostu a na poškozenou formuli vyteklo značné množství oleje.

Pro Baku ani pro Williams nejde o první incident s kanálem. Před třemi lety v Ázerbájdžánu o kanál poškodil v boxech svůj vůz tehdejší jezdec Williamsu Valtteri Bottas. V Monaku v roce 2010 zase uvolněný kryt zavinil nehodu jiného pilota Williamsu Rubense Barrichella.