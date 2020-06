Sportovní ředitel formule 1: Současný kalendář by stačil k udělení titulu

Osm závodů je minimální počet, při kterém podle pravidel automobilové federace může být korunován šampion. „Teoreticky tedy těch osm evropských závodů tvoří mistrovství světa,“ řekl Brawn serveru autosport.com.

Sezona formule 1 začne se čtyřměsíčním zpožděním 5. července ve Spielbergu, stejná trať bude hostit po týdnu i druhý závod, pak přijde na řadu Hungaroring, dva závody v Silverstonu a po jednom v Barceloně, ve Spa-Francorchamps a v Monze, kde se pojede 6. září. Další závody naplánované aktuálně nejsou, vedení F1 nicméně stále nevylučuje konání 15 až 18 Velkých cen.

Vše ale bude záležet na pandemické situaci ve světě. Tvorbu kalendáře komplikují neustále se měnící podmínky. „Je to výzva, ale výzva byla i dát dohromady tu evropskou sezonu. Před dvěma třemi týdny nebo před měsícem se to zdálo nemožné. Teď jsme ale dali do kupy solidní kalendář,“ řekl Brawn. „Situace se mění denně. Někde se to zlepšuje, některé země si procházejí tím nejhorším. Takže jim potřebujeme dát čas na zotavenou,“ dodal.