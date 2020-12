Vítěz bez smlouvy. V formuli 1 nejsou nejlepší jezdci, říká Pérez

Sergio Pérez byl odmala ryzím talentem, doma v Mexiku vynikal v motokárových závodech nad svými vrstevníky natolik, že si ho všiml nejbohatší muž v zemi, majitel společnosti Telmex, miliardář Carlos Slim. A když Pérez nemohl kvůli sporům v mexickém motoristickém svazu doma závodit, vyslal ho v roce 2004 na zkušenou do USA, kde se pral v sérii Skip Barber.



„Byly to krušné roky, jsem hodně rodinný typ a najednou jsem byl jako malý kluk v cizí zemi. Ale vždy jsem snil o formuli 1 a udělal bych pro to cokoliv. Narodil jsem se do světa silných aut, táta i bratr závodili a nikdy mě nenapadlo, že bych mohl dělat něco jiného,“ uvedl před pár lety v rozhovoru pro oficiální stránky formule 1.



Za rok už byl v Evropě a učil se modernímu okruhovému závodění v německé sérii BMW. Byl rychlý, divoký, ale také trochu nevyzpytatelný a často nevyrovnaný. A navíc, vždy ho provázela nevídaná smůla.

Možná proto se v Německu nestal hvězdou, stejně jako v dalších dvou letech v Británii. Dokázal vyhrávat, ale také nepochopitelně prohrávat. Stejně jako poté v sérii GP2 (dnešní formule 2), kde v roce 2010 slavil titul vicemistra. Prohrál se sebejistým Pastorem Maldonadem. Ale už příští rok ve formuli 1 bylo jasné, kdo je větší talent.

„Prosadit se v Evropě nebylo snadné. Když jsem se v patnácti letech přestěhoval do malé vesnice v Bavorsku, kde jsem se musel starat sám o sebe, bylo mi často ouvej,“ popisoval. A nerozveselil ho ani debut v F1, i když samozřejmě jel skvěle.

Pérez, který po třiceti letech vrátil mexickou vlajku do Grand prix, mohl totiž bodovat hned ve svém prvním závodě. Tedy vlastně bodoval, ale poté opět ta jeho podivná smůla - oba saubery byly v Austrálii diskvalifikovány pro drobnou technickou nesrovnalost. Do konce sezony však bodoval ještě několikrát, v roce 2012 vystoupal hned třikrát na pódium, a tak není divu, že v sezoně 2013 už seděl v sedačce McLarenu, který v něm viděl náhradu za Lewise Hamiltona.

Ale Pérez opět neměl štěstí, nenašel společnou řeč s rozhádaným týmem ani s nepovedeným monopostem, který někdy nestačil ani na body. Stal se přímým svědkem výkonnostního sešupu závodní legendy a zamířil do stáje Force India, kde se drží už sedmou sezonu. Dosud přestál všechny změny majitelů i názvu stáje a občas se vracel na stupně vítězů. Stejně jako ničil jednoho týmového kolegu za druhým.

Také letos, ačkoliv nemohl odjet dva závody, ční nad Lancem Strollem v každém směru. Syn majitele týmu však padáka nedostane a Pérez musí vyklidit sedačku čtyřnásobnému mistru světa Sebastianu Vettelovi. Zase smůla. Jeho know-how z Ferrari snad pomůže k dalšímu vzestupu. Ale nebude chybět Pérezova rychlost? „Jsem rád, že Sergio zase jednou předvedl, jak si zaslouží být ve formuli 1. Je tady jeden z nejlepších,“ uvedl po závodě v Bahrajnu druhý v cíli Esteban Ocon. „Neměl by zůstat stranou. Myslím, že to není normální.“



V Sáchiru vyhrál Pérez pro svou zemi po padesáti letech. V roce 1970 v Belgii triumfoval Pedro Rodriguez, dosud jediný mexický vítěz závodu formule 1. V neděli se Pérez zařadil po bok legendy. Přesto může být předvánoční Velká cena Abú Zabí jeho posledním velkým představením.

„Ve formuli 1 bohužel nejsou nejlepší závodníci. Je to hodně tvrdý byznys a rozhodují i jiná hlediska. Já dnes dokázal, že můžu vyhrávat, a jsem si jistý, že to nebylo díky defektu Georgeho Russella. Dnes bych ho za sebou dokázal udržet. Snad to ještě dostanu šanci ukázat,“ dodal.