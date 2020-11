Stačilo přezout a mohli jsme vyhrát, věří Vettel po nečekaném pódiu

Italský tým prožívá jednu z nejhorších sezon historie, šestá pozice v Poháru konstruktérů, žádné vítězství, žádné pole position. Rudé rakety ztratily výkon a v některých závodech se Charles Leclerc a zejména Sebastian Vettel marně tlačili na body. V Turecku však našli způsob, jak bojovat s nejlepšími.



V kvalifikaci to přitom nevypadalo, že tifosi budou skákat radostí. Start z druhé desítky většinou nezaručuje vítězné fanfáry. Jenže už po startu bylo všechno jinak. Budoucí jezdec dne Vettel prolétl kolem klouzajících soupeřů z jedenácté na třetí příčku a vydal se za výsledkem sezony.



„Bylo to intenzivní, hodně dlouhé, ale velmi zábavné. První kolo se mi povedlo na výbornou, byl jsem dokonce na třetím místě,“ popisoval Vettel. Na pneumatikách do extrémního mokra se mu dařilo, bez problémů za sebou držel rychlejšího Lewise Hamiltona. Poté však musel přezout na gumy do přechodných podmínek. „Začal jsem ztrácet,“ přiznal.

Jak byl závod v Istanbulu nevyzpytatelný, tak se výkonnost přelévala tam a zase zpátky. Méně drážkované a rychlejší „intermediates“ zpočátku na ferrari nefungovaly, vody bylo ještě příliš a jezdcům se je nedařilo zahřát, ale v druhé polovině závodu začali Vettel i Leclerc zrychlovat.

Sebastian Vettel se vrátil do boje o stupně vítězů, předstihl soupeře z Red Bullu i Kanaďana Strolla a dokonce se blížil Sergiovi Pérezovi ze stáje Racing Point. Za ním letěl Charles Leclerc. Mladík, který se po startu trápil na 17. místě a v polovině závodu teprve útočil na desítku nejlepších, předjížděl jednoho soupeře za druhým. Na osychající dráze se patnáct kol před cílem prohnal i kolem Vettela.

Pohled do zázemí týmu Ferrari - letos nic veselého

„Byli jsme opravdu rychlí. Snad poprvé v sezoně jsem neměl pocit, že mám horší auto než ostatní,“ pochvaloval si Monačan. „Snad to nebylo jen specifickými podmínkami a jsme zpět.“ Radosti si však Leclerc moc neužil, v závěru povzbuzen svou dominancí zaútočil na druhého Péreze. Z dálky, v zatáčce, na vodě, bez šance na úspěch... Po smyku nejenže nezískal druhé místo, ale ztratil i třetí. Tři zatáčky před cílem se před něj vrátil vyčkávající Vettel.



„Totálně jsem to podělal!“ křičel naštvaný Leclerc do vysílačky. „Omlouvám se celému týmu, jsem *** blbec,“ nadával si. „Jsem ze sebe nesmírně zklamaný. Pokazil jsem celý závod v poslední zatáčce.“

Ale ani Vettel, kterému spadlo třetí místo tak trochu do klína, se moc neradoval. Myslel totiž ještě výš. V závěru byla závodní stopa tak suchá, že stačilo přezout na hladké gumy a...



„Dost mě překvapilo, že jsem se nakonec vešel na stupně vítězů, ale mohlo to být ještě lepší. Dvacet kol před cílem jsem zvažoval, že nasadím „slicky“. Vždyť moje přechodné gumy byly tak opotřebované, že byly v podstatě hladké. Moc rád bych je nazul a myslím, že s naší dnešní rychlostí bych dokázal vyhrát,“ litoval, že se s týmem nedokázal na nasazení hladkých pneumatik dohodnout.