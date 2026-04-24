Formule 1 se vrátí do Turecka. Ukážeme, že naše země je bezpečná, tvrdí prezident

Do kalendáře mistrovství světa formule 1 se od příštího roku vrátí Velká cena Turecka. Závod se bude konat opět na okruhu v Istanbulu, organizátoři podepsali s vedením seriálu smlouvu na pět let. Informoval o tom turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

START. Piloti F1 startují do Velké ceny Turecka. | foto: AP

„Pořádání F1 ukáže světu, že naše země je bezpečným místem v regionu,“ řekl Erdogan.

Velká cena Turecka se do formule 1 vrátí po šesti letech. V minulosti se v Istanbul Parku uskutečnilo devět závodů, ten poslední vyhrál v roce 2021 Fin Valtteri Bottas závodící za tým Mercedes.

V současné době mají piloti F1 dlouhou pauzu, protože kvůli válce USA s Izraelem proti Íránu se nemohly z bezpečnostních důvodů konat v dubnu Velké ceny Bahrajnu a Saúdské Arábie. První od březnového závodu v Japonsku tak bude až Grand Prix Miami o příštím víkendu.

Letošní seriál mistrovství světa má tedy 22 zastávek, podle šéfa F1 Stefana Domenicaliho by v příští sezoně mělo být v kalendáři znovu 24 závodů. Vedle Turecka byl už dříve jasný návrat GP Portugalska, vypadnou naopak Velké ceny Nizozemska a Španělska v Barceloně.

