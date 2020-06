Posvěcený restart. Za měsíc se rozjede trochu jiná F1

Rakouská vláda dala svolení už v sobotu. O den později souhlasila i ta britská, byť zatím neoficiálně, jen podle zpráv BBC. Nicméně i tak je tu plán s velmi reálnými obrysy, že se za měsíc rozjede šampionát formule 1, který se může stát inspirací pro restart jiných velkých kočovných akcí ve světě.

A dokonce se boj o krále F1 nemusí na některých okruzích odehrávat ani za zcela zavřenými dveřmi.

Ano, samozřejmě to nebude takový cirkus jako dřív. Vedení F1 sepsalo bezpečnostní scénář, takže ještě před cestou do dějiště závodu budou muset všichni členové týmů i jezdci projít testem na koronavirus. Následně je do pořadatelské země dopraví charterové lety - v Rakousku přistanou na vojenském letišti v Zeltwegu, které leží pár kilometrů od okruhu ve Spielbergu. Tak aby ansámbl F1 zbytečně nerajzoval po Štýrsku, na Red Bull Ringu zůstane v izolaci.

Charles Leclerc z Ferrari na trati loňské Velké ceny Rakouska.

Mezinárodní federace FIA zase týmům přikázala, že na závodech nesmí mít víc než 80 lidí (avšak do kvóty se počítají i ti, kteří mají na starost péči o sponzory či marketing). „Maximálně 60 lidí může být spojeno s provozem vozů,“ stojí v manuálu FIA.

Vše je v zemích, které zatím figurují v navrhovaném kalendáři - i ten ještě nebyl oficiálně zveřejněn -, předjednáno a posvěceno z nejvyšších míst. A tak v Británii díky souhlasu premiéra Borise Johnsona dostanou všichni z F1 výjimku, že po vstupu do království nemusí do povinné 14denní karantény. V Rakousku pro změnu existuje varianta, že by na tribunu mohlo být vpuštěno i pár stovek příznivců.

Místo původních 22 závodů prozatím pracuje F1 s verzí 15 klání. Aby snížila náklady i riziko nákazy, tak právě v Rakousku by se 5. a 12. července odjely na jednom místě dva závody, stejně tak v britském Silverstone (2. a 9. srpna). Jeden podnik je v plánu v Maďarsku (19. července), Barceloně (16. srpna), ve Spa (30. srpna) a v Monze (6. září). Pak by se seriál přesunul do zámoří.

A právě ve dvou Velkých cenách v jedné zemi vidí FIA šanci na oživení zažitého - a možná už přežitého - rytmu. A tak přišla s dvěma revolučními návrhy:

- že by se druhý podnik jel v protisměru,

- a že by o pořadí na roštu pro druhý závod nerozhodovalo to, kdo zajede nejrychlejší kolo, nýbrž 30minutový boj, do něhož by jezdci odstartovali v opačném pořadí, než dopadlo předchozí klání.

Zajímavé? Ano!

Reálné? Nikoliv!

Té první myšlence se už vysmál ředitel závodů F1 Michael Masi. „Je to nemožné, protože všechny okruhy mají navrženou bezpečnostní infrastrukturu v podobě zdí, bariér, pozicích pro vlajky, která je ušitá pro jeden směr. Jen jízda správným směrem garantuje maximální bezpečnost,“ řekl. A vše přestavět za týden je podle něj absurdní.

Druhou ideu zase ze stolu zřejmě shodí stáj Mercedes. Aby se ve dvou závodech jela zcela jiná kvalifikace, je potřeba konsensus všech stájí. Ovšem vládce posledních let už dal vědět, že návrh vetuje. Hájí tím své zájmy, protože se dá očekávat, že právě jeho jezdci by do kvalifikací startovali zezadu.