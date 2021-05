McLaren změní pro Velkou cenu Monaka barvy, vrátí se do ikonických časů

„Je to stylové. Nepotřebuji žádný další důvod, proč se těšit na Monako, takže teď se jen musím hlídat, abych ušetřil nějakou energii. Vypadá to po všech stránkách krásně,“ řekl australský pilot Daniel Ricciardo. „Řekl jsem Zakovi (Brownovi - šéfovi týmu), že je to ještě lepší než náš současný design. Dá se říct, že je to nejlépe vypadající vůz na startu za hodně dlouhou dobu,“ připojil se i jeho britský kolega Lando Norris.

Počátky spolupráce Gulf Oil a McLarenu se datují až do 60. let minulého století. Ropná společnosti již tehdy sponzorovala zakladatele Bruce McLarena v F1 i v šampionátu sportovních vozů Can-Am. Podobně zbarvený Gulf McLaren F1 GTR vyhrál i v roce 1997 prestižní závod 24 hodin Le Mans v kategorii GT. K opětovné spolupráci s britskou stájí se Gulf vrátil v minulém roce.

Oficiální stránky F1.com proto uvedly, že tým opráší jedno z nejikoničtějších zbavení v motorsportu. McLaren navíc použije modro-oranžové barvy nejen na monopostu, ale i na kombinézách závodníků. Ti budou mít rovněž k dispozici speciální retro helmy.

„Jsme velkými fanoušky odvážného designu a jasná modrá barva Gulfu patří v automobilových závodech k těm nejoblíbenějším. Jde o oslavovaný kousek kultury přesahující svět motoristického sportu,“ uznal Brown.

Velká cena Monaka se vrací do kalendáře F1 po loňské pauze způsobené pandemií koronaviru. Půjde i o první závod na městském okruhu od roku 2019 a navštívit ji bude moci až 7500 fanoušků. Start v uličkách Monte Carla je na programu 23. května.